Що спільного у ФБР і НАБУ? Хто такі Боні і Клайд по-українські? Відповіді – у "Справі детектива"

Дивіться програму "Справа детектива" на 24 каналі о 22:30. Гість випуску — детектив НАБУ Олена, яка відповідатиме на гострі та незручні питання.

"Справа детектива" – безпрецедентний проект на українському телебаченні.

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Вперше глядач із першоджерел дізнається, як працюють детективи НАБУ та як ведеться слідство у справах відомих українських політиків.

Як розслідують справи української верхівки – дивіться анонс програми:

Вперше в історії українського телебачення глядач дізнається про те, що завжди було за закритими дверима.