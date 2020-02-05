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      Що їдять депутати та скільки за це платять: Беленюк показав їдальню Верховної Ради

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      Жан Беленюк показав, як виглядає їдальня Верховної Ради / Колаж 24 каналу

      Депутат від "Слуги народу" та спортсмен Жан Беленюк оприлюднив відео у ютубі, в якому показав асортимент страв їдальні Верховної Ради та ціни на них. Народний обранець зізнався, що пообідати тут коштує йому приблизно 300 гривень.

      Відео на ютубі та у фейсбуці з'явилося 4 лютого. Щоправда, згодом Беленюк чомусь видалив допис із фейсбука. 

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      У підписі до відео на ютубі мовиться: "Часи, коли можна було дешево поїсти в їдальні Верховної Ради, давно минули, на жаль". Допис у фейсбуці був більш інформативним. 

      Часи, коли можна було дешево поїсти в їдальні Верховної Ради, давно минули. Зараз у мене на один раз поїсти йде приблизно 300 гривень. От сьогодні взяв собі тарілку борщу, картопляне пюре з відбивною, салат з червоною рибою, перепелиним яйцем та ікрою. Заплатив за це 280 гривень. Судіть самі,
      – писав Беленюк.

      Зараз на сторінці Жана Беленюка у фейсбуці цього допису вже немає, але зберігся скріншот. 

      Беленюк
      Допис Беленюка про їдальню у Верховній Раді / Скріншот сторінки у фейсбуці

      У відео Жан Беленюк показав різноманітні страви, які може придбати депутат: м'ясо, стейки з лосося, ікру, голубці, холодець, безліч десертів та салатів тощо. 

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      Депутат зафільмував основний зал, де харчуються люди, та додатковий – там охочих поїсти обслуговують офіціанти, яким треба залишати чайові. Зауважимо, що жодної людини на момент зйомок у другому залі не було. 

      Дивіться відео про їдальню ВРУ, яке опублікував депутат Беленюк:

      Щодо цін – вони доволі демократичні: наприклад, порція картопляного пюре коштує 22 гривні, сирники з родзинками – 43. Але, звісно, можна взяти і філе сьомги, 100 грамів якого обійдеться у 185 гривень. 

      ВР
      Ціни на страви у їдальні ВРУ / Скріншот з відео Беленюка

      Ціни
      Найдорожча страва – філе сьомги / Скріншот з відео Беленюка

      якими були ціни у їдальні для депутатів у 2019, 2018 та 2017 роках:
      У Львові чоловік влаштував стрілянину у торговому центрі: відео
      4 лютого
      2778
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Слуга народу Гроші Ціни Верховна Рада Жан Беленюк
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