Який стан повітря у Києві зараз: смог не відступає

Київ та область оповиті смогом. Стан повітря постійно змінюється. Ймовірною причиною погіршення якості повітря експерти називають пожежі на торф’яниках поблизу Києва (Обухівський район).

За даними обсерваторії Срезневського, на поліпшення ситуації з забрудненням у Києві потрібен приблизно тиждень.

Важливо: Смог у Києві: що спровокувало та чи варто бити на сполох?

Відслідкувати за чистотою повітря у столиці можна за допомогою спеціальних додатків, сайтів та телеграм-ботів.

Індекс якості повітря формується за американським стандартом EPA. Він передбачає чотири рівні:

0-50 – все гаразд, можна гуляти і займатися спортом. 51-100 – ризик незначний. Можна гуляти, провітрювати приміщення. 101-150 – є ризик для здоров’я. Не варто гуляти без нагальної потреби. більше ніж 151 – небезпечно виходити на вулицю без захисної маски.

Що відбувається станом на 22 жовтня 16:00 у всіх районах Києва:

Поділ

Індекс забруднення повітря – 66. Є ризик для людей з респіраторними захворюваннями.

Позняки

Індекс забруднення повітря – 124. Це небезпечно, не гуляй без потреби.

Борщагівка

Індекс забруднення повітря – 63. Є ризик для людей з респіраторними захворюваннями.

Святошино

Індекс забруднення повітря – 133. Це небезпечний показник, на вулицю краще не виходити.

Русанівка

Індекс забруднення повітря – 95. Є ризик для людей з респіраторними захворюваннями.

Лук’янівка

Індекс забруднення повітря – 124. Це дуже небезпечно, не гуляй без потреби.

Голосіїв

Індекс забруднення повітря – 24. Це безпечний показник, можна займатися спортом на вулиці та гуляти.

Солом’янка

Індекс забруднення повітря – 124. Небезпечно, краще не виходити на вулицю.

Воскресенка

Індекс забруднення повітря – 132. Небезпечно, не треба гуляти.

Оболонь

Індекс забруднення повітря – 118. Це небезпечний показник, рекомендуємо не виходити на вулицю.



Шкідливі речовини у Києві/ Джерело: saveecobot.com

Що спричинило смог у Києві?

Ймовірною причиною погіршення якості повітря експерти називають пожежі на торф’яниках поблизу Києва (Обухівський район). Оскільки шкода від продуктів горіння торф’яників висока, медики рекомендують обмежити перебування на вулиці людям, які мають хвороби дихальних шляхів та серцево-судинної системи. Також слід більше пити води (2-3 літри на добу) та не відчиняти вікна у квартирах.

До теми: Смог у Києві: як відслідкувати рівень забрудненості повітря

Однак влада Києва переконує, що у повітрі столиці немає жодного масштабного перевищення концентрації шкідливих речовин. Кажуть, що ситуація покращиться, коли зміниться погода.