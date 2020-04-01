Що загрожує українцям, які втекли з обсервації: пояснення представника МВС

Близько 60 людей покинули готель "Козацький", де перебували на обсервації. Частина людей одразу відмовлялися перебувати на ізоляції, а ще частина вийшла з готелю після того, як їх туди поселили.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів голова Громадської ради при МВС Володимир Мартиненко.

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Він розповів, що на всіх цих людей обов’язково буде складено протокол про адміністративне правопорушення. Їм загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Готель охоронявся поліцією, але зараз мова йде про обмеження, а не про заборону їм взагалі переміщуватися. Мова йде про карантин й вони якраз цей карантин порушували. Говорити про те, що вони знаходилися в арешті чи їх мали б охороняти в такому режимі – немає,

– пояснив Володимир Мартиненко.

"Режим карантину та ті зобов’язання, які вони на себе взяли, передбачали, що вони там (на обсервації – 24 канал) будуть знаходитися. Законом передбачено порушення режиму самоізоляції та передбачено штрафні санкції. Це не обмеження свободи – це карантин", – додав Мартиненко.



Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

"Всі ці люди вони повернулися в Україну двома авіарейсами. Мова йде про те. що всі вони ідентифіковані та є всі їх дані. Я дуже сподіваюся, що суд прийме рішення й всі вони нестимуть покарання", – повідомив Мартиненко,

Голова Громадської ради при МВС пояснив, що примусово їх на обсервацію не повертатимуть. Мартиненко сподівається, що люди продовжать режим самоізоляції, але вже не в готелі "Козацький", а за місцем свого проживання.

Дивіться пояснення Володимира Мартиненка: