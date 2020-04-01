21:31
1 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Що загрожує українцям, які втекли з обсервації: пояснення представника МВС

      - Читать новость на русском
      Самоізоляція / Liter.kz

      Близько 60 людей покинули готель "Козацький", де перебували на обсервації. Частина людей одразу відмовлялися перебувати на ізоляції, а ще частина вийшла з готелю після того, як їх туди поселили.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів голова Громадської ради при МВС Володимир Мартиненко.

      Читайте також У Києві втекли з обсервації понад 60 людей, які повернулись з-за кордону, – Геращенко

      Він розповів, що на всіх цих людей обов’язково буде складено протокол про адміністративне правопорушення. Їм загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

      Готель охоронявся поліцією, але зараз мова йде про обмеження, а не про заборону їм взагалі переміщуватися. Мова йде про карантин й вони якраз цей карантин порушували. Говорити про те, що вони знаходилися в арешті чи їх мали б охороняти в такому режимі – немає,
      – пояснив Володимир Мартиненко.

      "Режим карантину та ті зобов’язання, які вони на себе взяли, передбачали, що вони там (на обсервації – 24 канал) будуть знаходитися. Законом передбачено порушення режиму самоізоляції та передбачено штрафні санкції. Це не обмеження свободи – це карантин", – додав Мартиненко.

      карантин
      Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

      "Всі ці люди вони повернулися в Україну двома авіарейсами. Мова йде про те. що всі вони ідентифіковані та є всі їх дані. Я дуже сподіваюся, що суд прийме рішення й всі вони нестимуть покарання", – повідомив Мартиненко,

      Голова Громадської ради при МВС пояснив, що примусово їх на обсервацію не повертатимуть. Мартиненко сподівається, що люди продовжать режим самоізоляції, але вже не в готелі "Козацький", а за місцем свого проживання.

      Дивіться пояснення Володимира Мартиненка:

       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Штрафи Новини Києва Міністерство внутрішніх справ
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 16:30 Закупівля захисних масок: чому це гроші на вітер
      Блоги 4120
      сьогодні , 17:37 Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
      Здорове життя 31968
      сьогодні , 15:17 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
      Новини України 245067
      сьогодні , 15:15 Пік епідемії коронавірусу в Україні буде між 15 і 24 квітня
      Новини України 7782
      сьогодні , 18:10 Епідемія в Італії досягла піку: існує ризик другої хвилі захворювання
      Новини світу 3352
      сьогодні , 17:52 Коронавірус в Росії: Путін заборонив вітатися з ним за руку і засів у резиденції під Москвою
      Новини України 6144
      сьогодні , 19:03 Як зробити сирники: прості рецепти приготування
      Food and Drinks 80172
      сьогодні , 20:10 Курс гривні до долара на фоні економічної кризи: прогнози
      Статті 15229
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 20:36 Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 17:40 COVID-19 та фейки: чума раз на 100 років та інші маніпуляції
      Богдан Мірошниченко
      Залиште відгук