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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Що зробив парламент за п'ять років: заява Березюка

      Актуальне інтерв'ю 17 Читать новость на русском

      Про роботу парламенту, виборчий законопроект та партійні рейтинги – у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат партії "Самопоміч" Олег Березюк

      Про роботу парламенту

      – Парламент не пішов на поводу провокацій Росії й попереднього президента. Він (парламент – 24 канал) не прийняв зміни до Конституції, які називали законами щодо децентралізації, не визнав особливого статусу Донбасу і не приєднав його до України.

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      – Те, що він (парламент – 24 канал) це не прийняв, сталося завдяки потужній, жорсткій позиції "Самопомочі", за яку її звинувачували, що вона агент Кремля. Якщо би сталося це приєднання, то ми сьогодні не жили б в Українській суверенній незалежній державі.

      Олігархи не хочуть, щоб були зменшені податки, не хочуть його впровадження на виведений капітал, який сьогодні би був основоположним податком реінвестиції українських підприємців.

      – Парламент зробив основоположну економічну річ. Через діяльність Андрія Журжія з "Самопомочі" держава знизила єдиний соціальний внесок на 20%. Що означає зменшення податкового тиску на підприємництво та додача грошей в економіку.Андрій Журжій написав закон в одному абзаці. Ми разом з ним закрили прем'єр-міністра Яценюка в порожньому кабінеті голови Верховної Ради і заставили прочитати логіку цього процесу. Він прочитавши, покликав міністра фінансів і почав процес втілення цієї ідеї.

      Про виборчий законопроект

      – Цей законопроект дуже потрібний, але не досконалий поки що, бо Рада не дуже якісно працювала над ним. А робоча група, в якій працював Сидорович, якраз відпрацювала добре.

      Рада прийме цей законопроект і це буде перемога, але ймовірно, що президент заветує його. Не тому що він проти цього закону, а тому що треба буде зробити декілька якісних технічних змін, які б дозволили проводити вибори.

      – Олігархат насправді, який сьогодні керує державою, йому не потрібен такий закон, де люди б вибирали і політично силу, і обличчя з конкретним прізвищем. 

      – Наступний етап розвитку країни: вибори за пропорційною основою з відкритими списками.

      Як обирають парламент в Україні – інфографіка
      Як обирають парламент в Україні – інфографіка

      Про рейтинги

      – В Україні олігархи зруйнували соціологію, тому найкращим соціологічним дослідженням будуть вибори.

      – До виборів півтора-два тижні, але ми досі не знаємо, хто пройде до Ради. Єдине, ми точно знаємо, що там буде партія "Слуга народу". Чому рейтинг президентської партії настільки великий? Це феномен "табуретки". Знаєте, йдемо, то йдемо. Як все то все, стадіон, так стадіон, як сказав п’ятий президент.

      Олег Березюк
      Олег Березюк

      – Зараз люди придивляються, дивляться, вибирають. Я думаю, що ті партії, які мають 6-7%, можуть спокійно не потрапити в парламент. Чи може потрапити "Самопоміч" у Раду? Я думаю, що може. Знаєте, у 2014 році "Самопомочі" теж давали рейтинги 2,5-3 відсотки. Коли я їжджу країною, я слухаю людей. Я не відчуваю у "Самопомочі" 1%, ми бачимо велику підтримку людей. Єдине, що мені кажуть люди: вас немає в медійному просторі. Я відповідаю, що зрозуміло чому: ми не маємо грошей платити за ефіри, бо їх не крадемо. Беззаперечно, що наше електоральне поле забирає партія "Голос", але це демократія.

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      Теги: Самопоміч Олег Березюк Парламентські вибори 2019 Новини політики Новини України
      Джерело: 24 канал
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