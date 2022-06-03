Щоб красти мільйони: російські генерали ввели нові правила нарахування зарплат окупантам

Завдяки надзвичайним надходженням нафтогрошей Росія має велику кількість коштів, аби повністю розраховуватися зі своїми ординцями за війну, але систематично цього не робить. Генерали та офіцери середньої ланки постійно вигадують нові умови, аби порушувати контрактний договір та обманювати особовий склад загарбницької армії.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, з початку повномасштабного вторгнення міноборони Росії жодного разу не сплатило путінським ординцям зарплати та премії в повному обсязі. Спочатку загарбникам не доплачували так звані "бойові".

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Згодом російські окупанти почали недоотримувати й ставку. При цьому кожного місяця недоплату їм пояснюють по-різному: то бухгалтерською помилкою, то нововведеннями для отримань повноцінної оплати за участь у боях.

Офіцери тікають до Росії з мільйонами

Крім різноманітних способів обману особового складу, в армії Росії існує багато схем з привласнення коштів офіцерами. Так, в одному з підрозділів збройних сил майор та полковник, які мали виплатити підлеглим гроші, банально втекли до Росії.

Повернулися офіцери через місяць, коли з підрозділу залишилося лише кілька осіб. Ті, хто вижив, отримали зарплати та бойові, а гроші загиблих керівники залишили собі. Подібна схема, за даними українських спецслужб, є достатньо розповсюдженою.

Також в елітних підрозділах окупаційної армії командування обіцяло особовому складу премії за знищену техніку ЗСУ та захисників України. Пізніше загарбникам пообіцяли доплачувати за вбивства цивільних жителів.

Десантники та розвідники залюбки виконували накази керівництва та навіть подекуди влаштовували змагання, хто позбавить життя більше мирних українців, але ані копійки їм за це не заплатили. Командування пояснило це тим, що "в офіційних звітах немає графи про вбивство цивільних".

Не отримали в повному обсязі російські нелюди й грошей за знищену техніку, оскільки "підтвердити ураження неможливо".

З квітня у багатьох підрозділах росіянам почали зрізати щонайменше по 30% від бойових доплат через те, що вони нібито перебували на відпочинку поза зоною боєзіткнень.

Між собою військові з різних російських підрозділів пояснюють подібні обмани від держави тим, що чиновники з Москви банально заробляють їхнім коштом. Так само привласнюють виділені державою кошти й офіцери, які сподіваються, що за ці вчинки з них не буде кому спитати. Через це звичайні солдати мріють про те, аби вижити й отримати змогу застрелити офіцерів.

Бойові – виключно за фото із захоплених позицій

На початку червня "Ваньки" з російського війська з подивом для себе дізналися про те, що ніяких бойових за травень вони взагалі не отримають. Пояснили їм це тим, що з початку минулого місяця у міністерстві оборони вирішили платити виключно після відправлення командиру відео та фото захоплених територій та знищених позицій ЗСУ з технікою.

Ті окупанти, яким пощастило залишитися живими, як виявилося, дуже розраховували на отримання премій, адже армії загарбників вдалося достатньо суттєво просунутися на Луганщині. Звісно ж, в умовах майже постійних артилерійських обстрілів майже жоден з окупантів не робив ані фото, ані відео "на пам'ять". Окрім, звісно, хвалених тікток-загонів кадировців.