Щоб підняти "бойовий" дух: російський піп привіз на фронт ікони зі Стрємоусовим і "Гіві"

Російських мобілізованих мотивують, як можуть. Окупанти, певно, не дуже хочуть гинути за чужі імперські амбіції, але їх переконують у зворотньому. В хід пішла "важка артилерія" – довелось канонізувати Стрємоусова і "Гіві".

Російський піп приїхав у частину до російських мобілізованих із іконами, але замість звичних образів, перед росіянами постали нові – зрадник Стрємоусов і військовий злочинець "Гіві". Відповідні фото опублікували російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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"Мовляв, старайтеся, дітлахи, вмирайте красиво і ваш портрет з німбом на картонці намалюємо", – коментують фото ц мережі.

Російський піп прийшов до мобілізованих з іконами з обличчям Стремоусова / Фото з телеграму

Окупантів хочуть переконати, що їх смерть це "Воля Божа" / Фото з телеграму

Це досить звична для росіян ідея. Вони власне лише й так досі вербують "вагнерівців". Їх же навіть після серйозних поранень, зокрема втрат кінцівок, виганяють повторно на фронт. Мовляв, це "честь загинути за родіну". Але про що мова, коли гинуть вони на чужині?

Про яку честь йдеться, коли вони скоюють воєнні злочини проти мирних людей, прийшли на чужу землю: скидають авіабомби на дитсадки, пологові, багатоповерхівки?

Російська церква завжди була інструментом в руках кровожерливої влади. Але ікони з обличчями Стремоусова і "Гіві" – це вже занадто.

Та й Стремоусов, якби був живий, навряд чи досі підтримував би Росію. Бо саме вона його й погубила.



Росіяни намалювали ікону Стремоусова / Фото з телеграму

Коротко про Стремоусова