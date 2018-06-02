"Щоб зупинити плітки": в одній з країн Африки вводять податок на соцмережі

В Уганді вирішили боротись із плітками, ввівши плату за користування соціальними мережами.

Відповідний закон передбачає щоденний податок на користування месенджерами та соціальними мережами у розмірі 5 центів на день.

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Як інформує BBC, таким чином президент країни Йовері Кагута Мусевені нібито збирається боротися з плітками в інтернеті.

Щоправда, він запевнив, що новий закон не передбачатиме податку, якщо користуватись соцмережами з ціллю навчання чи досліджень.

Закон має набути чинності з 1 липня.

Його творці поки не уточнили, як контролюватимуть його виконання.

"Ми шукаємо гроші для підтримання безпеки та забезпечення енергозбереження, щоб люди могли частіше користуватися соцмережами", – цитує Reuters міністра фінансів Уганди Матіа Касайя.

Що цікаво, на сьогодні у центральноафриканській республіці Уганда, за останніми даними, приблизно 23,6 мільйона осіб користуються мобільним зв'язком, а інтернетом – 17 мільйонів.