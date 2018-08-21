Щохвилини дві людини з України їдуть на заробітки, – ЗМІ

За словами експерта, з України виїжджає переважно висококваліфікована сила і може збільшуватися кількість низькокваліфікованої сили.

Щохвилини дві людини з України виїжджають на заробітки. Таку статистику оприлюднив інтернет-сайт ukrainianpeopleleaks.com, передає 112.ua. Так, від кінця березня з України виїхало майже 440 тис. українців. Для підрахунку цієї категорії мігрантів ресурс використовував цифру, озвучену міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, який зазначив, що "щомісяця з України виїжджає близько 100 000 працівників".

За словами експерта з економічних питань Міжнародного центру перспективи Єгора Кіяна, з України виїжджає переважно висококваліфікована сила і може збільшуватися кількість низькокваліфікованої сили.

"Загалом вважається, що трудові мігранти не дають можливості країні збільшувати темпи виробництва, оскільки вони працюють на ВВП іншої країни", – заявив Киян.

Збільшення кількості працівників може вплинути на українську демографію. За даними ООН, до 2050 року населення України може скоротитися на 36%.

"Якщо така тенденція збережеться ще там 3-5-10 років, то всі трудові мігранти перетворяться на трудових емігрантів. А також ще й студенти, які там навчаються, там вони здобувають освіту і залишаться там працювати", – заявив економічний експерт Віктор Скаршевський.

Раніше у Міністерстві соціальної політики заявили, що трудова міграція встигла торкнутися 9 млн українців.