Взагалі я дуже життєрадісний тіп. Постійно посміхаюсь, шуткі-мінуткі, всі ці речі.

Така вдача

Не тому, що я не відчуваю смутку від майже щоденних смертей друзів, болю та страждання навкруги – просто вдача така.

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Та і що уж, ворогам хочеться, щоб ми ридали, тому – давайте сміятись крізь біль.

У звільненому від росіян селі

Але сьогодні, коли мешканці звільненого села, просидівши місяць в окупації під страшними репресіями та щоденним жахом безглуздого російського насильства…

Коли вони почали бідкатись, що "от знали б, що солдати наші приїдуть, то хліба взяли б дати"... Щось маленьке в мені, здається, вмерло назавжди. Ото хай нагадує потім.