Когресмени США подарували російським депутатам шкарпетки з Трампом

Делегація конгресменів США під час зустрічі з депутатами Держдуми подарувала незвичні подарунки. Росіяни отримали шкарпетки із зображенням президента США Дональда Трампа.

На шкарпетках зображений впізнаваний портрет Дональда Трампа у костюмі з червоною краваткою. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на російського депутата Сергія Делягіна.

Якими подарунками обмінялись делегації?

Найбільше привертає увагу його "фірмова" зачіска – яскраво-жовта. Вона зроблена з пухнастого матеріалу, який буквально стирчить зі шкарпеток, ніби не вміщається в рамки дизайну.

За словами Делягіна, вони ще отримали особистий жетон від Анни Пауліни Луни.

У відповідь, віцеспікер Держдуми Борис Чернишов подарував американським колегам листівку. Вона була підписана учасниками історичного польоту "Союз — Аполлон". За даними джерел, це викликало у конгресменів справжнє захоплення.

