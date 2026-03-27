Когресмени США подарували російським депутатам шкарпетки з Трампом
Делегація конгресменів США під час зустрічі з депутатами Держдуми подарувала незвичні подарунки. Росіяни отримали шкарпетки із зображенням президента США Дональда Трампа.
На шкарпетках зображений впізнаваний портрет Дональда Трампа у костюмі з червоною краваткою. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на російського депутата Сергія Делягіна.
Дивіться також "Я сказав: ні, дякую": Трамп заявив, що Іран хотів зробити його наступником Хаменеї
Якими подарунками обмінялись делегації?
Найбільше привертає увагу його "фірмова" зачіска – яскраво-жовта. Вона зроблена з пухнастого матеріалу, який буквально стирчить зі шкарпеток, ніби не вміщається в рамки дизайну.
За словами Делягіна, вони ще отримали особистий жетон від Анни Пауліни Луни.
У відповідь, віцеспікер Держдуми Борис Чернишов подарував американським колегам листівку. Вона була підписана учасниками історичного польоту "Союз — Аполлон". За даними джерел, це викликало у конгресменів справжнє захоплення.
Що відомо про цікаві подарунки високопосадовців?
Президент Дональд Трамп регулярно дарує своїм підлеглим та VIP-персонам класичні туфлі американського бренду Florsheim, які коштують від 145 доларів.
Подарунки вже отримали віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністри та радники адміністрації, а також журналісти та спічрайтери.
Під час візиту до КНДР Олександр Лукашенко та Кім Чен Ин обмінялися подарунками. Лукашенко передав гвинтівку, слуцький пояс, шоколад у формі Палацу Незалежності та білоруські продукти. У відповідь Кім Чен Ин у відповідь подарував вазу з портретом білоруського лідера, шаблю та золоту монету.