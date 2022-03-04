Школа у Житомирі зруйнована, але жертв немає
4 березня 2022 , 10:08Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У Житомирі окупанти влучили у школу. Сталося це 4 березня о 09:35.
За словами рятувальників, російський снаряд потрапив у будівлю по вулиці Мала Бердичівська.
Важливо У Житомирі ракета влучила в школу
Як наслідок – школа була зруйнована. На щастя, пожежа не спалахнула. Попередньо жертв та постраждалих немає.
Рятувальники ДСНС евакуювали 5 осіб. Від ДСНС залучили 40 осіб та 5 одиниць техніки,
– наголосили у ДСНС.
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