Шмигаль дав свій прогноз курсу валют до кінця 2020 року
Прем’єр-міністр вважає, що до кінця 2020 року курс валют коливатиметься у межах 27 – 28 гривень за долар. Однак за межі 29 гривень не вийде.
Ціна долара до кінця 2020: думка Шмигаля
Наразі ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм, заявив Денис Шмигаль в інтерв’ю Укрінформу.
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На мою суб’єктивну думку, курс коливатиметься у межах 27 – 28 гривень за долар,
– зазначив прем’єр.
Та додав, що сумнівається що за американську валюту доведеться платити більше, ніж 29 гривень.
Він запевнив, що розуміє стурбованість інвесторів та бізнесу щодо очікувань можливого росту курсу долара у найближчі чотири місяці. Водночас нагадав, що бюджет переглядали у квітні – травні.
Чому у бюджет заклали вищий курс
Тоді очікували на значно гірший вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну. Тому "перестрахувалися" й заклали більші курсові та інфляційні показники.
"Очевидно, що макропрогноз виявиться для когось кращим, для когось, можливо, гіршим. Але у будь-якому випадку ситуація є нормальною", – підсумував прем’єр.
Та додав, що курс регулюється ринком. Наразі він оцінює ціну долара на рівні 27 гривень, що є прийнятним.
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Яким є поточний курс
НБУ на 21 серпня встановив такий офіційний курс гривні
- долар коштує 27 гривень 48 копійок, що на 16 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня;
- євро – 32 гривні 55 копійок, що на 5 копійок менше, ніж 20 серпня.
Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу