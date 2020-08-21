Прем’єр-міністр вважає, що до кінця 2020 року курс валют коливатиметься у межах 27 – 28 гривень за долар. Однак за межі 29 гривень не вийде.

Ціна долара до кінця 2020: думка Шмигаля

Наразі ситуація розвивається за помірно стабільним сценарієм, заявив Денис Шмигаль в інтерв’ю Укрінформу.

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На мою суб’єктивну думку, курс коливатиметься у межах 27 – 28 гривень за долар,

– зазначив прем’єр.

Та додав, що сумнівається що за американську валюту доведеться платити більше, ніж 29 гривень.

Він запевнив, що розуміє стурбованість інвесторів та бізнесу щодо очікувань можливого росту курсу долара у найближчі чотири місяці. Водночас нагадав, що бюджет переглядали у квітні – травні.

Чому у бюджет заклали вищий курс

Тоді очікували на значно гірший вплив світової економічної та фінансової кризи на Україну. Тому "перестрахувалися" й заклали більші курсові та інфляційні показники.

"Очевидно, що макропрогноз виявиться для когось кращим, для когось, можливо, гіршим. Але у будь-якому випадку ситуація є нормальною", – підсумував прем’єр.

Та додав, що курс регулюється ринком. Наразі він оцінює ціну долара на рівні 27 гривень, що є прийнятним.

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Зверніть увагу! У бюджеті 2020 закладено курс на рівні 29,5 гривні за долар. Водночас середньозважений курс у I півріччі становив 26 гривень за одиницю валюти США.

Яким є поточний курс

НБУ на 21 серпня встановив такий офіційний курс гривні

долар коштує 27 гривень 48 копійок, що на 16 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня;

євро – 32 гривні 55 копійок, що на 5 копійок менше, ніж 20 серпня.

Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу