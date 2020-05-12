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Шмигаль каже, що 80% підприємств працювали у карантин

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Денис Шмигаль розповів, які сфери економіки постраждали найбільше
Денис Шмигаль розповів, які сфери економіки постраждали найбільше / пресслужби Кабміну

Під час суворого карантину в Україні постраждали шість галузей економіки. Водночас переважна більшість підприємств, які складають 80% економіки працювали.

Найбільше у карантин постраждали транспорт, туризм, готелі, сфера обслуговування і розваг, роздрібна торгівля непродовольчими товарами. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу "1+1".

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Щодо економічного колапсу. Ми ж закривали не всю економіку: 80% економіки, підприємств працювало. Закрито було лише шість галузей, – зазначив Шмигаль.

За його словами, були закриті саме ті галузі, які містили найбільшу кількість робочих місць для малого бізнесу, тому найбільше постраждав саме він. 

Однак, уряд готує низку програм, які сприятимуть відновленню малого і середнього бізнесу.

Карантин
Послаблення карантину з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Денис Шмигаль Світова криза 2020 Карантин в Україні 2020
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