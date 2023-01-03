Перше засідання у році: Шмигаль озвучив пріоритети на 2023
В Україні 3 січня провели перше засідання Кабміну. Прем'єр Денис Шмигаль озвучив урядові пріоритети на 2023 рік.
Зокрема, серед них забезпечення нашої армії, оборона, інтеграція України в ЄС та НАТО. Детальніше інформує 24 канал.
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Прем'єр назвав 10 пріоритетів на 2023 рік
Ми заходимо в цей рік із чітким розумінням як протидіяти ворогу, як забезпечити фронт та утримати тил. Ми маємо залишатися єдиними та продовжувати діяти як єдине ціле,
– зазначив на засіданні Уряду Денис Шмигаль.
Також він додав, що ключові пріоритети назвав президент у щорічному посланні.
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Перший пріоритет – забезпечення армії, оборона і безпека
Перший пріоритет на 2023-й – це, звичайно ж, забезпечення наших воїнів, а також оборона та безпека. Цьогоріч половину Державного бюджету направлять саме на забезпечення всім необхідним ЗСУ. Також, за словами прем'єра, в Україні активізують нові програми з виробництва та закупівлі зброї і техніки.
Також планують активно створювати інфраструктуру безпеки. Йдеться, зокрема про розгалужену мережу сучасних облаштованих укриттів у межах пішохідної доступності.
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Другий пріоритет – інтеграція України в НАТО та ЄС
Ще один важливий пріоритет – це інтеграція нашої держави в Євросоюз та Північноатлантичний альянс. Шмигаль запевнив, що Україна вже виконала 70% Угоди про асоціацію, а наші захисники безпосередньо на полі бою переходять до стандартів НАТО.
"У 2023 році ми прагнемо розпочати переговори про членство в Європейському Союзі. Для цього розробимо позицію щодо всіх 35-и розділів майбутньої Угоди про членство. Підготуємо делегацію фахових переговорників, які наблизять нас до мети", – підкреслив посадовець.
Третій пріоритет – енергетичний фронт
За словами Шмигаля, обов'язкова програма-мінімум – успішно завершити опалювальний сезон, відновити пошкодження, які завдали російські варвари, забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури, посилити безпеку енергооб'єктів, особливо АЕС.
Російські атаки штовхають нас до корінної реформи — побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш вразливою до ворожих нападів. Ідеться про створення мініелектростанцій та малих об'єктів генерації, імплементованих в наявну енергосистему,
– зазначив прем'єр.
Інші пріоритети
- Четвертий пріоритет – відновлення України;
- п'ятий – макрофінансова стабільність і програми підтримки бізнесу;
- шостий – ветеранська політика;
- сьомий – освіта;
- восьмий – продовження реформи децентралізації;
- дев'ятий – впровадження обов'язкового пенсійного накопичення і паралельно з цим реформа Фондового ринку та ринку капіталів;
- десятий – реформа управління держвласністю та реформа державного управління.
2023 рік стане роком нашої перемоги. Робимо для цього все можливе. Допомагаємо ЗСУ, на чиїх плечах тримається наша свобода і чиїми руками буде викувана наша перемога,
– підсумував Денис Шмигаль.