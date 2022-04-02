Шмигаль розповів, як уряд розв'язує проблему внутрішніх переселенців

Денис Шмигаль розповів, що уряд дає раду з внутрішніми переселенцями. Зокрема прем'єр пояснив, що мовиться про грошову, допомогу з житлом та роботою.

Відповідну інформацію розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він заявив 1 квітня – на 37 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Шмигаль пояснив, як допомагатимуть внутрішнім переселенцям

Прем'єр пригадав, що раніше озвучував 9 основних напрямків роботи уряду, два з них стосувались соціальної політики та тимчасових переселенців.

Денис Шмигаль пояснив, що і президент, і уряд з перших днів повномасштабної війни обіцяли допомогу грошову, допомогу з житлом, допомогу з роботою та тримають слово. Зокрема:

за останні 3 місяці профінансовано соціальних виплат на 78 мільярдів гривень;

вже 2 мільйони пенсіонерів отримали кошти авансом за квітень. Всі решта отримають їх найближчими днями;

вчора (мовиться про 31 березня – 24 канал) був останній день, коли можна було податись на "ЄПідтримку" у "Дії". Зареєстрованим, які втратили роботу, виплачували по 6 500 гривень. Виплати склали 22 мільярди гривень.

Реєстрація внутрішніх переселенців так само продовжується. Наразі в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч людей. На основі цієї реєстрації держава виплачуватиме по 2000 гривень дорослому і по 3000 гривень дитині чи особі з інвалідністю. Це будуть щомісячні виплати,

– пояснив прем'єр.

Денис Шмигаль додав, що уряд починає приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньо переміщених осіб. Зокрема за кожного такого працівника підприємцю виплачуватимуть по 6500.

Ба більше, працює програма "Прихисток" для тих, хто прийняв у себе внутрішніх переселенців.

Зокрема цим людям влада компенсує оплату комунальних послуг. Шмигаль додав, що наразі є вільні та безкоштовні місця для майже 10 тисяч переселенців. Вся необхідна інформація є на державному сайті "Прихисток".

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