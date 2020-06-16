Пандемія коронавірусу негативно вплинула на економіку світу та України. Уряд уже розробив програму стимулювання економіки подолання наслідків епідемії, яка передбачає передусім підтримку малого та середнього бізнесу.

Прем’єр-міністр Дмитро Шмигаль заявив в ефірі "Свободи слова", що зростання економіки України очікують у другій половині 2020 року.

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Водночас у Програмі діяльності уряду враховано падіння ВВП на 4,8%. Такий розвиток подій прогнозує і МВФ.

Порівняно з +3,7 різниця дійсно 8,5%. Але вже з другого півріччя передбачається поступове зростання економіки,

– запевнив Шмигаль.

Політик розповів, що на час карантину уряд закривав 6 основних галузей економіки. Мовиться про галузі споживання, за якими в подальшому йде відповідне виробництво.

Денис Шмигаль пояснив, що світова криза також спричинила зниження попиту на експортних ринках, куди були орієнтовані частина галузей промисловості. "Відповідно, там також відбулось незначне просідання від 4% до 6%", – зазначив прем’єр.