Шмигаль спрогнозував, коли економіка України почне зростати
Пандемія коронавірусу негативно вплинула на економіку світу та України. Уряд уже розробив програму стимулювання економіки подолання наслідків епідемії, яка передбачає передусім підтримку малого та середнього бізнесу.
Прем’єр-міністр Дмитро Шмигаль заявив в ефірі "Свободи слова", що зростання економіки України очікують у другій половині 2020 року.
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Водночас у Програмі діяльності уряду враховано падіння ВВП на 4,8%. Такий розвиток подій прогнозує і МВФ.
Порівняно з +3,7 різниця дійсно 8,5%. Але вже з другого півріччя передбачається поступове зростання економіки,
– запевнив Шмигаль.
Політик розповів, що на час карантину уряд закривав 6 основних галузей економіки. Мовиться про галузі споживання, за якими в подальшому йде відповідне виробництво.
Денис Шмигаль пояснив, що світова криза також спричинила зниження попиту на експортних ринках, куди були орієнтовані частина галузей промисловості. "Відповідно, там також відбулось незначне просідання від 4% до 6%", – зазначив прем’єр.
Що відомо про економічну кризу в Україні: коротко
- У МВФ прогнозують, що у 2020 році ВВП України впаде на 8,2%. Загалом Україна зможе вийти з кризи у 2023, а то й у 2024 році.
- У Київській школі економіки оцінюють втрати України від запровадження карантину у 53,5 мільярда доларів.
- У квітні 2020 року – у другий місяць карантину – в Україні різко обвалилася середня зарплата.
- Загалом кількість безробітних в Україні в час пандемії подвоїлась.
- Водночас у НБУ запевняють, що Україна пройшла пік економічної кризи.
- Загалом світова економіка впаде на 3% – це найбільше за останні 40 років.
Що відомо про економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу