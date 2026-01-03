"Вбиває 2 зайців": аналітик пояснив, чому Зеленський обрав Шмигаля міністром енергетики

Після корупційного скандалу міністерство енергетики досі не має очільника. Тож Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю посаду першого віцепрем'єра та міністра енергетики.

В етері 24 Каналу керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов пояснив, чому президент запропонував саме Денису Шмигалю очолити міністерство енергетики.

Актуально "Буду робити так, як вирішив": Зеленський відповів військовим, які просили не звільняти Малюка

Чому Шмигаля призначають міністром енергетики?

Денис Шмигаль не був надто популярний в Україні. Рейтинг довіри до нього не був високим, водночас він не мав суттєвого негативу. На думку керівника аналітичного відділу Центру контент-аналізу, Шмигаль – позитивна кандидатура для міністерства енергетики, яке опинилося в центрі корупційного скандалу минулого року.

Після звільнення Світлани Гринчук, міністерство енергетики не мало очільника, тож потрібна була людина, яка спроможна керувати цією галуззю в непростий час, коли енергосистема під постійними ударами з боку Росії. З іншого боку, потрібного нейтралізувати негатив через скандал з Міндічем,

– мовив Стуканов.

Коли йдеться про те, що замість Дениса Шмигаля міністерство оборони очолить Михайло Федоров, а Шмигалеві запропоновано посаду міністра енергетики, а також віцепрем'єр міністра, то тут, за словами Стуканова, президент "вбиває 2 зайців".

Зверніть увагу! Президент Зеленський оголосив, що Михайло Федоров може стати новим міністром оборони України.

Адже Денис Шмигаль зарекомендував себе як хороший управлінець. Він орієнтується в ситуації щодо енергетики й може швидко очолити відповідне міністерство. До того ж він не має за собою негативного шлейфу пов'язаного зі звинуваченнями в корупції.

Що відомо про нові призначення?