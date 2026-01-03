"Вбиває 2 зайців": аналітик пояснив, чому Зеленський обрав Шмигаля міністром енергетики
Після корупційного скандалу міністерство енергетики досі не має очільника. Тож Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю посаду першого віцепрем'єра та міністра енергетики.
В етері 24 Каналу керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов пояснив, чому президент запропонував саме Денису Шмигалю очолити міністерство енергетики.
Актуально "Буду робити так, як вирішив": Зеленський відповів військовим, які просили не звільняти Малюка
Чому Шмигаля призначають міністром енергетики?
Денис Шмигаль не був надто популярний в Україні. Рейтинг довіри до нього не був високим, водночас він не мав суттєвого негативу. На думку керівника аналітичного відділу Центру контент-аналізу, Шмигаль – позитивна кандидатура для міністерства енергетики, яке опинилося в центрі корупційного скандалу минулого року.
Після звільнення Світлани Гринчук, міністерство енергетики не мало очільника, тож потрібна була людина, яка спроможна керувати цією галуззю в непростий час, коли енергосистема під постійними ударами з боку Росії. З іншого боку, потрібного нейтралізувати негатив через скандал з Міндічем,
– мовив Стуканов.
Коли йдеться про те, що замість Дениса Шмигаля міністерство оборони очолить Михайло Федоров, а Шмигалеві запропоновано посаду міністра енергетики, а також віцепрем'єр міністра, то тут, за словами Стуканова, президент "вбиває 2 зайців".
Зверніть увагу! Президент Зеленський оголосив, що Михайло Федоров може стати новим міністром оборони України.
Адже Денис Шмигаль зарекомендував себе як хороший управлінець. Він орієнтується в ситуації щодо енергетики й може швидко очолити відповідне міністерство. До того ж він не має за собою негативного шлейфу пов'язаного зі звинуваченнями в корупції.
Що відомо про нові призначення?
Президент 2 січня ухвалив рішення призначити Кирила Буданова главою Офісу Президента. Новопризначений керівник заявив, що ключовими завданнями вважає посилення безпеки та розвиток Сил оборони України.
Зеленський призначив Олега Іващенка начальником ГУР. Глава держави відзначив роботу Служби зовнішньої розвідки під керівництвом Іващенка, зокрема її внесок у зниження економічного потенціалу Росії.
Сергія Кислицю призначать першим заступником керівника Офісу Президента. Він також продовжить участь у переговорному процесі.