Уряд не вимагатиме від Нацбанку "особливої" емісії гривні. Кабмін також не обговорює з НБУ питання зростання курсу долара до 30 гривень та стимулювання інфляції.

Натомість курс повинен встановлюватися ринком. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у вівторок, 28 липня, під час поїздки на Полтавщину.

Варте уваги Україна – не США: чому друкувати гроші зараз небезпечно

Зазначимо, що раніше в "Слузі народу" говорили про запуск друкарського станка та ймовірну емісію гривні. Шмигаль переконує, що уряд та НБУ працюють над збереженням курсової та цінової стабільності. Він виступає проти штучної девальвації гривні.

Довідка. Девальвація – процес, коли національна валюта знецінюється щодо інших валют. Тобто, її курс знижується.



Емісія – випуск грошей, що призводять до загального збільшення грошової маси, яка перебуває в обороті.



Прем'єр підкреслив, що такі питання з Нацбанком не обговорюються, адже він веде власну монетарну політику. А основною метою НБУ є збереження стабільності гривні, фінансової системи та цінової стабільності в країні загалом.