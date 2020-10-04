Денис Шмигаль попередив, що вже за 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії. За словами Шмигаля, причина полягає у тому, що кількість працездатного населення зменшується.

Такий сумний прогноз Шмигаль озвучив під час лекції у Львівській політехніці, повідомляє 24 канал.

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Нація старіє. Є проблема з людським капіталом. Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення. Це звичайна математика й економічна демографія,

– заявив він.

На думку Шмигаля, в Україні необхідно вводити накопичувальну пенсійну систему на додаток до наявної солідарної. Ще один вид пенсійних відрахувань хочуть ввести у 2021 році.

Що таке накопичувальна пенсійна система? В Україні існує накопичувальна пенсійна система, її основу становлять недержавні пенсійні фонди. Ті, хто хоче у майбутньому отримувати доплати до пенсії, повинні відкрити індивідуальний пенсійний рахунок. На нього сплачуються пенсійні внески роботодавцем або самим працівником до досягнення пенсійного віку. Коли людина досягає пенсійного віку, то вона отримує ці гроші.

Наостанок Шмигаль порадив кожному подумати про свою пенсію з молодого віку.

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