Українські заробітчани можуть очікувати на пенсію в країні, в якій вони працювали як додаткову до української. Як отримати закордонну пенсію та хто на неї може розраховувати?

В яких країнах можна отримати пенсію

Україна має договори з понад 20 країнами світу, в яких українці, працюючи, можуть розраховувати на пенсію, йдеться в матеріалі 24 каналу. Існує два види таких договорів: за територіальним та пропорційним принципами.

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За територіальним принципом – це, коли пенсію виплачує та держава, на території якої зараз проживає отримувач. Це означає, що українцям робота за кордоном просто зараховується як страховий стаж тут, в Україні.



Українські заробітчани / Фото radiosvoboda.org

Україна має договори за територіальним принципом із такими країнами:

Білорусь;

Вірменія;

Казахстан;

Киргизстан;

Росія;

Таджикистан;

Туркменістан;

Узбекистан;

Угорщина;

Молдова;

Грузія;

Азербайджан;

Монголія;

Румунія.

За пропорційним принципом – це, коли кожна сторона виплачує пропорційно за відпрацьований на її території час. Наприклад, українка пропрацювала 10 років в Польщі й 15 років в Україні – відповідно частину пенсії вона отримуватиме українську, а частину – польську.

До країн, з якими Україна має договори за пропорційним принципом, належать:

Болгарія;

Естонія;

Латвія;

Литва;

Іспанія;

Чехія;

Словаччина;

Португалія;

Польща;

Тож ми з’ясували, на пенсії яких країн можуть розраховувати українці. Але це зовсім не означає, що ці держави платитимуть пенсії усім, хто працював у них. Для цього є певні вимоги.

Хто може отримати пенсію

У кожної країни є свої вимоги до страхового стажу та віку.

В Україні, щоб у 2020 році вийти на пенсію, потрібно мати 27 років страхового стажу і бути 60-літнім. Українки ще цього року можуть вийти на пенсію у 59 років і 6 місяців, але з наступного року і для них вік – 60. Страховий стаж теж з роками зростатиме, але наразі умови такі.

Проте не варто плутати страховий стаж зі звичайним стажем. Страховий стаж – це не скільки часу ви відпрацювали, а скільки місяців ви або хтось за вас сплачував соціальні внески до Пенсійного фонду України або аналогічного фонду в іншій країни, наприклад ZUS у Польщі.

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Як отримати польську пенсію

На польську пенсію можуть розраховувати чоловіки, які досягли 65 років зі страховим стажем 25 років та жінки у віці 60 років зі стажем 20 років. Але не весь стаж обов’язково здобути у Польщі. Якщо ви відпрацювали 10 років чи навіть 5 у Польщі, ви все ще можете очікувати на пенсію.



Як отримати польську пенсію / Фото nashapolska.pl

За яких умов робота у Польщі зараховується у стаж

Ви або роботодавець за вас сплачує пенсійний внесок до ZUS. Цей внесок (składka emerytalna) сплачується, якщо:

Ви підписали трудовий договір (umowa o pracę) з роботодавцем;

У вас є договір підряду (umowa zlecenia);

Ви є власником фірми у Польщі.

Зверніть увагу що соціальні внески не сплачуються, коли ви працюєте на основі цивільноправових контрактів (umowa o dzieło).

На яку пенсію можна розраховувати

Розмір пенсії залежить від періоду, впродовж якого особа легально працювала в Польщі та сплачувала внески.

Попрацювавши 20 років в Україні та 5 у Польщі, ви не можете очікувати на мінімальну пенсію у Польщі. Стаж сумується і Польща платить за ті роки, які ви відпрацювали у Польщі, а з Пенсійного фонду надходять гроші за відпрацьовані роки в Україні.

Наприклад, українка живе і вже 10 років працює в Польщі, а до цього 25 років працювала на Батьківщині. На першому етапі буде розрахована, так звана, теоретична пенсія за 35 років роботи. У цьому випадку ZUS заплатить за 10-річний термін страхування в Польщі, стаж український буде використаний тільки для отримання права на пенсію. Зрештою, кожна країна буде виплачувати пенсію в розмірі, що відповідає періоду страхування в цій державі,

– пояснив Анджей Шибкі, представник ZUS у коментарі Gazeta Prawna.

Люди, які народилися після 1949 року включно, можуть розраховувати на польську пенсію навіть, якщо не мають необхідно стажу (сукупного українського та польського). В такому випадку пенсія залежить від того, скільки людина сплатила грошей в ZUS. Це система накопичувальних пенсій, яку намагаються зараз впровадити в нас в Україні.

Куди звернутися по пенсію

Щоб додати до пенсійного стажу український стаж, потрібно взяти довідку з місця роботи, яка підтверджувала б те, що ви там працювали. У довідці має бути розмір щомісячної зарплати і її потрібно перекласти на польську у присяжного перекладача й подати до відділу ZUS (Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych) за місцем проживання у Польщі.

Перевірити стан пенсійного рахунку можна на сайті ZUS для польської пенсії та ПФУ – для української.

Замала пенсія?

Якщо ви таки отримали польську пенсію, але вона менша за мінімальну, можна очікувати доплату за таких умов:

Сукупно українська та польська пенсії нижчі за мінімальну пенсію у Польщі (у 2020 це 1 200 злотих, що приблизно дорівнює 8 800 гривень);

Ви живете у Польщі;

Маєте відповідний стаж сукупний в Україні та Польщі (25 років для чоловіків і 20 для жінок);

Як отримати пенсію в Португалії

Отримати пенсію у Португалії можна після досягнення віку в 65 років. Змоделюємо ситуацію. Українець працював 17 років в Україні і ще 10 років у Португалії. При досягненні 60 років він почне отримувати українську пенсію за відпрацьовані 17 років (адже сумарний стаж 27 років, що дозволяє йому отримати пенсію за віком). А коли українцю стукне 65 років, то й Португалія почне виплачувати йому пенсію за відпрацьовані 10 років у цій країні.



Європейські пенсії / Pixabay

При цьому неважливо чи українець буде жити в Португалії чи в Україні. Якщо ж українець обирає життя у Португалії, то потрібно звернутися до Генеральної дирекції з питань пенсійного забезпечення Португалії із заявою про переказ пенсії з України.

Як отримати пенсію в країнах пострадянського простору

Польща й Португалія мають підписані з Україною договори за пропорційним принципом. Тобто платять за той час, який конкретно в них відпрацювали. Натомість країни, які були у складі Радянського Союзу (окрім Прибалтійських країн) чи соціалістичного табору, мають з Україною договори за територіальним принципом.

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Якщо українець працював в Росії, Угорщині чи Білорусі, а зараз живе в Україні, то може отримувати пенсію тут. Для цього потрібно надати Пенсійному фонду документи про стаж за кордоном та розмір зарплати.