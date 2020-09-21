Як українцям отримати пенсію в Польщі, Португалії та інших країнах
Українські заробітчани можуть очікувати на пенсію в країні, в якій вони працювали як додаткову до української. Як отримати закордонну пенсію та хто на неї може розраховувати?
В яких країнах можна отримати пенсію
Україна має договори з понад 20 країнами світу, в яких українці, працюючи, можуть розраховувати на пенсію, йдеться в матеріалі 24 каналу. Існує два види таких договорів: за територіальним та пропорційним принципами.
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За територіальним принципом – це, коли пенсію виплачує та держава, на території якої зараз проживає отримувач. Це означає, що українцям робота за кордоном просто зараховується як страховий стаж тут, в Україні.
Українські заробітчани / Фото radiosvoboda.org
Україна має договори за територіальним принципом із такими країнами:
- Білорусь;
- Вірменія;
- Казахстан;
- Киргизстан;
- Росія;
- Таджикистан;
- Туркменістан;
- Узбекистан;
- Угорщина;
- Молдова;
- Грузія;
- Азербайджан;
- Монголія;
- Румунія.
За пропорційним принципом – це, коли кожна сторона виплачує пропорційно за відпрацьований на її території час. Наприклад, українка пропрацювала 10 років в Польщі й 15 років в Україні – відповідно частину пенсії вона отримуватиме українську, а частину – польську.
До країн, з якими Україна має договори за пропорційним принципом, належать:
- Болгарія;
- Естонія;
- Латвія;
- Литва;
- Іспанія;
- Чехія;
- Словаччина;
- Португалія;
- Польща;
Тож ми з’ясували, на пенсії яких країн можуть розраховувати українці. Але це зовсім не означає, що ці держави платитимуть пенсії усім, хто працював у них. Для цього є певні вимоги.
Хто може отримати пенсію
У кожної країни є свої вимоги до страхового стажу та віку.
В Україні, щоб у 2020 році вийти на пенсію, потрібно мати 27 років страхового стажу і бути 60-літнім. Українки ще цього року можуть вийти на пенсію у 59 років і 6 місяців, але з наступного року і для них вік – 60. Страховий стаж теж з роками зростатиме, але наразі умови такі.
Проте не варто плутати страховий стаж зі звичайним стажем. Страховий стаж – це не скільки часу ви відпрацювали, а скільки місяців ви або хтось за вас сплачував соціальні внески до Пенсійного фонду України або аналогічного фонду в іншій країни, наприклад ZUS у Польщі.
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Як отримати польську пенсію
На польську пенсію можуть розраховувати чоловіки, які досягли 65 років зі страховим стажем 25 років та жінки у віці 60 років зі стажем 20 років. Але не весь стаж обов’язково здобути у Польщі. Якщо ви відпрацювали 10 років чи навіть 5 у Польщі, ви все ще можете очікувати на пенсію.
Як отримати польську пенсію / Фото nashapolska.pl
За яких умов робота у Польщі зараховується у стаж
Ви або роботодавець за вас сплачує пенсійний внесок до ZUS. Цей внесок (składka emerytalna) сплачується, якщо:
- Ви підписали трудовий договір (umowa o pracę) з роботодавцем;
- У вас є договір підряду (umowa zlecenia);
- Ви є власником фірми у Польщі.
На яку пенсію можна розраховувати
Розмір пенсії залежить від періоду, впродовж якого особа легально працювала в Польщі та сплачувала внески.
Попрацювавши 20 років в Україні та 5 у Польщі, ви не можете очікувати на мінімальну пенсію у Польщі. Стаж сумується і Польща платить за ті роки, які ви відпрацювали у Польщі, а з Пенсійного фонду надходять гроші за відпрацьовані роки в Україні.
Наприклад, українка живе і вже 10 років працює в Польщі, а до цього 25 років працювала на Батьківщині. На першому етапі буде розрахована, так звана, теоретична пенсія за 35 років роботи. У цьому випадку ZUS заплатить за 10-річний термін страхування в Польщі, стаж український буде використаний тільки для отримання права на пенсію. Зрештою, кожна країна буде виплачувати пенсію в розмірі, що відповідає періоду страхування в цій державі,
– пояснив Анджей Шибкі, представник ZUS у коментарі Gazeta Prawna.
Люди, які народилися після 1949 року включно, можуть розраховувати на польську пенсію навіть, якщо не мають необхідно стажу (сукупного українського та польського). В такому випадку пенсія залежить від того, скільки людина сплатила грошей в ZUS. Це система накопичувальних пенсій, яку намагаються зараз впровадити в нас в Україні.
Куди звернутися по пенсію
Щоб додати до пенсійного стажу український стаж, потрібно взяти довідку з місця роботи, яка підтверджувала б те, що ви там працювали. У довідці має бути розмір щомісячної зарплати і її потрібно перекласти на польську у присяжного перекладача й подати до відділу ZUS (Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych) за місцем проживання у Польщі.
Перевірити стан пенсійного рахунку можна на сайті ZUS для польської пенсії та ПФУ – для української.
Замала пенсія?
Якщо ви таки отримали польську пенсію, але вона менша за мінімальну, можна очікувати доплату за таких умов:
- Сукупно українська та польська пенсії нижчі за мінімальну пенсію у Польщі (у 2020 це 1 200 злотих, що приблизно дорівнює 8 800 гривень);
- Ви живете у Польщі;
- Маєте відповідний стаж сукупний в Україні та Польщі (25 років для чоловіків і 20 для жінок);
Як отримати пенсію в Португалії
Отримати пенсію у Португалії можна після досягнення віку в 65 років. Змоделюємо ситуацію. Українець працював 17 років в Україні і ще 10 років у Португалії. При досягненні 60 років він почне отримувати українську пенсію за відпрацьовані 17 років (адже сумарний стаж 27 років, що дозволяє йому отримати пенсію за віком). А коли українцю стукне 65 років, то й Португалія почне виплачувати йому пенсію за відпрацьовані 10 років у цій країні.
Європейські пенсії / Pixabay
При цьому неважливо чи українець буде жити в Португалії чи в Україні. Якщо ж українець обирає життя у Португалії, то потрібно звернутися до Генеральної дирекції з питань пенсійного забезпечення Португалії із заявою про переказ пенсії з України.
Як отримати пенсію в країнах пострадянського простору
Польща й Португалія мають підписані з Україною договори за пропорційним принципом. Тобто платять за той час, який конкретно в них відпрацювали. Натомість країни, які були у складі Радянського Союзу (окрім Прибалтійських країн) чи соціалістичного табору, мають з Україною договори за територіальним принципом.
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Якщо українець працював в Росії, Угорщині чи Білорусі, а зараз живе в Україні, то може отримувати пенсію тут. Для цього потрібно надати Пенсійному фонду документи про стаж за кордоном та розмір зарплати.