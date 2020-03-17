Шмигаль зустрівся з послами G7: про що говорили

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн "Великої сімки". Політики обговорили плани нового уряду та роботу в умовах складної ситуації у світі, яку спричинив коронавірус.

Денис Шмигаль у телеграмі повідомив, що уряд має намір і надалі проводити розпочаті реформи та продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

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Ми рішуче налаштовані підвищити енергоефективність і будувати діалог з інвесторами,

– наголосив Шмигаль.

Прем’єр також підкреслив, що серед пріоритетів нового уряду є і проведення ефективної приватизації.

У свою чергу посли G7 висловили підтримку Україні та готовність до подальшої співпраці.

Зауважимо, що МВФ розпочав процес погодження нової програми фінансування України у розмірі 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року, але остаточне погодження за Радою директорів МВФ. Очікували, що це відбудеться вже у лютому, але процес затягнувся.

Що відомо про уряд Шмигаля?Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду.



Найважливішим пріоритетом в уряді Шмигаль назвав зміцнення національної безпеки та оборони, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Криму.



Склад нового Кабміну / Інфографіка 24 каналу