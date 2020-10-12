У Верховній Раді незадоволені тим, як уряд сформував прожитковий мінімум. Тому у парламенті хочуть заслухати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на найближчій годині запитань до уряду.

Так, комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів визнав незадовільною роботу уряду щодо формування прожиткового мінімуму, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Визнати роботу уряду незадовільною і звернутися до погоджувальної ради. Як тільки вона засідатиме, винести питання про формування прожиткового мінімуму на найближчу годину запитань до уряду, щоб нам доповів прем'єр,

– наголосила керівниця комітету Галина Третьякова.

До слова, у Раді схвалили рекомендації парламентських слухань "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні".

У рекомендаціях пропонували:

Утворити робочу групу для удосконалення методів визначення прожиткового мінімуму. При цьому методи мали враховувати міжнародні стандарти та досвід розвинених країн.

Крім цього, уряд був зобов'язаний вжити заходи щодо розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, враховуючи оновлені набори харчів, інші товари та послуги.

Однак на засіданні комітету наголосили, що Кабмін не виконав цих рекомендацій.