На Сході – повітряна тривога: у Краматорську були вибухи, а на Дніпропетровщині спрацювала ППО

З початком Нового року ворог продовжує тероризувати українців. 3 січня на Сході країни оголосили повітряну тривогу.

Якщо почули сирени – негайно спустіться в укриття. Ворог – цинічний і жорстокий, та неодноразово влучав у цивільні об'єкти.

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Що відомо про перебіг тривоги на Сході

Станом на 15:00 у Краматорську, що на Донеччині, вже понад годину тривала повітряна тривога. О 14:46 monitor повідомили про вибухи у місті.

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко написав, що 1 людину поранено. Жителів Краматорська закликали перебувати в укритті до кінця повітряної тривоги.

Трохи згодом, о 14:54 надійшла інформація про роботу ППО на Дніпропетровщині. На той час повітряна тривога була там усього 10 хвилин.

В деяких областях о пів на 16 почалися відбої. Проте у кількох регіонах небезпека ще тривала.

Мовиться про Миколаївську та Херсонську області, де повітряна тривога закінчилася пізніше, о 15:45. Небезпека зберігалася через ймовірність запуску ракет з акваторії Чорного моря та БпЛА з тимчасово окупованих територій.

Де було чути

Полтавська область;

Дніпропетровська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Харківська область;

Миколаївська область.

Зазначимо, що з 4 квітня 2022 року на Луганщині триває безперервна повітряна тривога. Крім того, з 11 грудня 2022 сирени не оголосили відбій у Криму.

Повітряна тривога станом на 15:00 / Скриншот з єМапи