На Сході ЗСУ за день відбили 2 ворожі атаки: знищені близько 80 окупантів

2 квітня 2022 , 21:24
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Джерело:

Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Протягом дня 2 квітня російські окупанти здійснили 2 атаки по позиціях українських захисників на Сході нашої країни. Обидва напади Збройні Сили України успішно відбили.

При цьому ворог зазнав нищівних втрат. Про це повідомили на офіційній сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у фейсбуці.

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Втрати ворога на Сході України 2 квітня

У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід" рашисти здійснили 2 безуспішні атаки, через що втратили:

  • особового складу – близько 80;
  • танків – 3;
  • БМП – 2;
  • артилерійських систем, мінометів – 1;
  • артилерійський тягач – 1.

Здається, замість одного дня дурня у квітні, треба оголосити про цілий місяць, адже найбільшими дурнями от уже другий день поспіль стають російські фашисти,
– підкреслили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

До слова, українські військові додали, що після перемоги України російському командуванню обов'язково треба буде вручити премію Дарвіна.

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Автор: Сергій Зятюк