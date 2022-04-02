На Сході ЗСУ за день відбили 2 ворожі атаки: знищені близько 80 окупантів
Протягом дня 2 квітня російські окупанти здійснили 2 атаки по позиціях українських захисників на Сході нашої країни. Обидва напади Збройні Сили України успішно відбили.
При цьому ворог зазнав нищівних втрат. Про це повідомили на офіційній сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у фейсбуці.
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Втрати ворога на Сході України 2 квітня
У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід" рашисти здійснили 2 безуспішні атаки, через що втратили:
- особового складу – близько 80;
- танків – 3;
- БМП – 2;
- артилерійських систем, мінометів – 1;
- артилерійський тягач – 1.
Здається, замість одного дня дурня у квітні, треба оголосити про цілий місяць, адже найбільшими дурнями от уже другий день поспіль стають російські фашисти,
– підкреслили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
До слова, українські військові додали, що після перемоги України російському командуванню обов'язково треба буде вручити премію Дарвіна.
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