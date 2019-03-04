"Сходку" кримінальних авторитетів накрили на столичному бульварі Верховної Ради: фото, відео
Поліція накрила зібрання кримінальних авторитетів у одному зі столичних ресторанів на бульварі Верховної Ради. На зустрічі злочинці збирались обговорювати розподіл влади та впливів на території України.
Очолював так звану "сходку" уродженець Грузії та злодій у законі Джачвліані Лаша, за прізвиськом – "Сфан". Зловмисник намагався налагодити зв’язки з іншими авторитетами та стати "куратором" квартирних крадіїв і розбійників.
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У поліції кажуть: до 2017 року "Сфан" перебував у міжнародному розшуку за вимагання і хабарництво в Італії.
У Києві накрили "сходку" кримінальних авторитетів
Окрім того, його раніше затримували у Києві з наркотиками.
Злочинці зібралися у ресторані на бульварі Верховної Ради
Наразі правоохоронці перевіряють законність перебування Лаша на території України.
Дивіться відео: поліція затримала кримінального авторитета за прізвиськом "Сфан"