"Сходку" кримінальних авторитетів накрили на столичному бульварі Верховної Ради: фото, відео

Поліція накрила зібрання кримінальних авторитетів у одному зі столичних ресторанів на бульварі Верховної Ради. На зустрічі злочинці збирались обговорювати розподіл влади та впливів на території України.

Очолював так звану "сходку" уродженець Грузії та злодій у законі Джачвліані Лаша, за прізвиськом – "Сфан". Зловмисник намагався налагодити зв’язки з іншими авторитетами та стати "куратором" квартирних крадіїв і розбійників.

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У поліції кажуть: до 2017 року "Сфан" перебував у міжнародному розшуку за вимагання і хабарництво в Італії.



У Києві накрили "сходку" кримінальних авторитетів

Окрім того, його раніше затримували у Києві з наркотиками.



Злочинці зібралися у ресторані на бульварі Верховної Ради

Наразі правоохоронці перевіряють законність перебування Лаша на території України.

Дивіться відео: поліція затримала кримінального авторитета за прізвиськом "Сфан"