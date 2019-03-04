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      "Сходку" кримінальних авторитетів накрили на столичному бульварі Верховної Ради: фото, відео

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      Правоохоронці затримали кримінальних авторитетів у столиці
      Правоохоронці затримали кримінальних авторитетів у столиці / прес-служба Нацполіції Києва

      Поліція накрила зібрання кримінальних авторитетів у одному зі столичних ресторанів на бульварі Верховної Ради. На зустрічі злочинці збирались обговорювати розподіл влади та впливів на території України.

      Очолював так звану "сходку" уродженець Грузії та злодій у законі Джачвліані Лаша, за прізвиськом – "Сфан". Зловмисник намагався налагодити зв’язки з іншими авторитетами та стати "куратором" квартирних крадіїв і розбійників.

      Читайте також: Під Києвом затримали групу злочинців, яка роками викрадала автомобілі

      У поліції кажуть: до 2017 року "Сфан" перебував у міжнародному розшуку за вимагання і хабарництво в Італії.


      У Києві накрили "сходку" кримінальних авторитетів

      Окрім того, його раніше затримували у Києві з наркотиками.


      Злочинці зібралися у ресторані на бульварі Верховної Ради

      Наразі правоохоронці перевіряють законність перебування Лаша на території України.

      Дивіться відео: поліція затримала кримінального авторитета за прізвиськом "Сфан"

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 Канал
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