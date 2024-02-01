Шольц переконаний, що усі 27 країн ЄС нині схвалять виділення 50 мільярдів допомоги Україні

Європейські лідери сподіваються ухвалити рішення щодо виділення 50 мільярдів євро для України та перегляду довгострокового бюджету ЄС одностайно.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні засідання Євроради, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Шольц зазначив, що ЄС інтенсивно працював упродовж кількох тижнів, аби узгодити фінансову підтримку Україні. Він каже, що продовжить "наполегливо працювати", аби рішення було ухвалене одностайно.

Я твердо переконаний, що це справді стане можливим, якщо Європа розглядатиме себе як спільноту, у якій кожен захищає один одного, а також допомагає один одному приймати рішення,

– сказав Олаф Шольц.

Німецький лідер заявив, що серед держав-членів ЄС є воля, аби узгодити виділення 50 мільярдів євро одностайно. Він каже, що тоді необов'язково створювати "конструкції", аби Київ отримав кошти, натякаючи на передачу грошей поза межами бюджету ЄС.

"Я переконаний, що сьогодні йдеться про ухвалення рішення 27 державами-членами ЄС", – сказав Олаф Шольц.

Угорщина теж підтримає рішення

Таку ж думку висловив і прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо. Він заявив, що у грудні 26 країн-членів ЄС виступили за продовження фінансової підтримки України й ця "угода" досі чинна. Де Кроо впевнений, що до підтримки України зрештою долучиться угорський прем'єр Віктор Орбан.

"Я впевнений у наших можливостях прийти до компромісу з 27 країнами. Ми маємо продемонструвати європейську єдність, продовжити підтримку України та забезпечити фінансування, на яке заслуговує народ України", – сказав бельгійський лідер.

Збільшення військової допомоги

Німецький лідер зазначив, що крім фінансової підтримки Київ потребує збільшення військової допомоги. Шольц припустив, що лідери навряд чи узгодять це сьогодні, але закликає терміново розпочати обговорення.

"Дивлячись на надану допомогу від Євросоюзу, ми розуміємо, що цього недостатньо. Я радий, що ми маємо можливість поговорити про це зараз і побачити, який внесок ми можемо зробити", – сказав Олаф Шольц.

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