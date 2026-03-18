Шон Пенн відвідав Слов'янськ та підрозділ 157 ОМБр: на фото він з'явився разом з Єрмаком
- Шон Пенн відвідав Донецьку область та поспілкувався з військовослужбовцями 157-ї ОМБр, висловивши їм підтримку.
- 157 ОМБр звернулася до Шона Пенна ще місяць тому: актору розповіли про українських воїнів, які місяцями тримають фронт.
Американський актор і кінорежисер Шон Пенн відвідав Донецьку область та бойовий підрозділ 157 окремої механізованої бригади. Раніше він пропустив церемонію нагородження премії "Оскар" заради поїздки в Україну.
Про це повідомила пресслужба 157 ОМБр.
Читайте також У списку є українська стрічка: фільмографія Шона Пенна, який отримав третього Оскара
Що відомо про візит Шона Пенна на Донеччину?
Під час візиту на Донеччину Шон Пенн поспілкувався з українськими військовослужбовцями, які виконують бойові завдання, та висловив підтримку й подяку за їхню мужність і відданість захисту України.
Його приїзд – це знак того, що світ бачить і цінує наших героїв, які день за днем стоять на захисті свободи та незалежності нашої країни,
– зазначили в 157 ОМБр.
За словами військових, такі зустрічі надихають та нагадують, що "навіть у найскладніші часи ми не самі, і наша відвага не залишиться непоміченою".
У 157 ОМБр опублікували фото Шона Пенна біля стели на в'їзді до Слов'янська Донецької області. В кадрі поруч з актором також з'явився ексочільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Шон Пенн приїхав на Донеччину / Фото: 157 ОМБр
Бійці також зазначили, що 157 ОМБр звернулася до Шона Пенна ще місяць тому: актору розповіли про українських воїнів, які місяцями тримають фронт без ротації та під постійними атаками FPV-дронів. За словами бригади, вони просили лише одного: щоб світ дізнався про цих людей.
Символічно, що це сталося саме в день, коли Шон Пенн отримав ще один "Оскар". У день, коли він міг бути на червоній доріжці, він обрав Україну,
– йдеться в дописі.
Водночас 157 ОМБр записала відео з привітанням актора з шостою номінацією та третьою перемогою в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану".
Шон Пенн, "Оскар" та Україна: коротко
15 березня у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі пройшла 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Шон Пенн переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" за роль у фільмі "Одна битва за іншою", однак на церемонії не з'явився. Згодом стало відомо, що актор вирушив до України з неочікуваним візитом.
У Києві Шон Пенн зустрівся з Володимиром Зеленським. Наразі деталі зустрічі не розголошуються, однак президент України опублікував спільне фото.
Відомо також, що Шон Пенн не залишився без статуетки: йому вручили залізний "Оскар" від Укрзалізниці. Ця статуетка виготовлена зі сталі вагона, що був пошкоджений через російський обстріл.