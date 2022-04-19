Шостий пакет антиросійських санкцій Євросоюз представить наступного тижня, – ЗМІ

Західні журналісти повідомляють, що вже 6 пакет санкцій проти Росії ймовірно, представлять наступного тижня. Трохи більше тижня тому з'явився 5 пакет – реакція на звірства окупантів на Київщині.

Про те, що ЄС готується представляти 6 пакет санкційних обмежень, розповів редактор Radio Liberty Рікард Жозвяк, повідомляє 24 канал.

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Журналіст повідомив, що новий пакет санкцій може бути представлений на розгляд вже наступного тижня. Які саме обмеження будуть у 6 пакеті, не уточнюється.

Попередній пакет ЄС затвердило після розкриття нелюдських злочинів росіян у Київській області. Санкції зачепили як російської економіки, так і персонально членів уряду Росії. Обмеження передбачили заборону на:

перевезення вугілля;

перебування російських кораблів у портах ЄС;

перевезення вантажів білоруськими та російськими машинами територією ЄС;

подальший експорт палива та інших товарів.

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