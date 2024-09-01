Крім того, вона оголосила ім'я первістка. Також Мей показала першу світлину новонародженої дитини.

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Так, з'ясувалося, що акторка народила хлопчика Майлза.

З того моменту, як ми почули перший звук з його крихітного ротика, ми були в захваті. Він найдобріший, найніжніший, найрозумніший, найсмішніший і наш найкращий друг. Безмежно вдячні, що він обрав нас,

– поділилася Вітман.

Зірка також опублікувала милий кадр, де видно крихітну ніжку новонародженого хлопчика.

Нагадаємо, нещодавно первісток також народився у Джастіна та Гейлі Біберів. Малюка знаменитості назвали Джек Блюз і вже показали першу світлину хлопчика.