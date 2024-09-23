Про свою поїздку Анатолій Анатоліч розповів на сторінці в інстаграмі. Він одразу пояснив, для чого покинув Україну та коли повернеться.

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Шоумен поїхав з України до Великої Британії у справах разом зі своїми старшими доньками. Їхня подорож займе всього кілька днів.

На день опинилися в одному з найкрасивіших міст світ. Після Києва, звичайно. Виїхав на 4 дні. Два з половиною з яких дорога. І у справах з дівчатами. В понеділок вже буду вдома, точніше на Польському кордоні, а у вівторок вже точно вдома,

– розповів Анатолій Анатоліч.

Ведучий додав, що він може перетинати кордон як багатодітний батько. Але через моральний бік цієї теми він нечасто дозволяє собі виїжджати з України.

"Давно не був за кордоном, і хоч можу виїжджати за законом, але якось морально не можу собі дозволити це робити для подорожей", – зауважив шоумен.

Анатолій Анатоліч у Лондоні / Фото з інстаграм-сторіз

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