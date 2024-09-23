Про свою поїздку Анатолій Анатоліч розповів на сторінці в інстаграмі. Він одразу пояснив, для чого покинув Україну та коли повернеться.
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Шоумен поїхав з України до Великої Британії у справах разом зі своїми старшими доньками. Їхня подорож займе всього кілька днів.
На день опинилися в одному з найкрасивіших міст світ. Після Києва, звичайно. Виїхав на 4 дні. Два з половиною з яких дорога. І у справах з дівчатами. В понеділок вже буду вдома, точніше на Польському кордоні, а у вівторок вже точно вдома,
– розповів Анатолій Анатоліч.
Ведучий додав, що він може перетинати кордон як багатодітний батько. Але через моральний бік цієї теми він нечасто дозволяє собі виїжджати з України.
"Давно не був за кордоном, і хоч можу виїжджати за законом, але якось морально не можу собі дозволити це робити для подорожей", – зауважив шоумен.
Анатолій Анатоліч у Лондоні / Фото з інстаграм-сторіз
Як Анатолій Анатоліч ходив у ТЦК і чи готовий він воювати
- Анатолій Анатоліч у своїх соцмережах висвітлював, як намагався стати на військовий облік та оновити дані в ТЦК – щоразу у нього були якісь перешкоди. За відсутність військового квитка він навіть отримав штраф у розмірі 1700 гривень.
- Вже у червні 2024 шоумен повідомив, що пройшов ВЛК та отримав тимчасовий військовий документ, який мав змінити на постійний.
- Анатоліч чесно відповідав, що йому складно говорити про мобілізацію, адже він не є добровольцем та має відстрочку як багатодітний батько. Але зауважував, що постійно на зв'язку з військовими.