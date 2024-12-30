Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Сагайдачної. Зірка серіалу "Кріпосна" зробила схожі фото з хлопчиком та дівчинкою й опублікувала у профілі колаж.
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Мама завжди казала: "Ти ніколи не зрозумієш, як сильно я тебе люблю, поки не станеш матір'ю". Тепер я розумію. Дійсно розумію. Синочок та донечка,
– підписала допис акторка.
Під дописом шанувальники Сагайдачної залишають приємні коментарі.
- "Як я розумію ці слова!!! Твій світ назавжди міняється, коли ти в один момент береш свою крихітку на руки й пригортаєш до себе".
- Анно, ви така приємна, хороша людина. Щастя вам під мирним небом, і хочу вам сказати, що у моїх бабусі й дідуся було прізвище Сагайдачна. Уявляєте? Може ви моя рідня далека?"
- "Дуже гарно, і така міць в одному фото".
- "Ви просто супер. Неймовірні. Щастя вам, здоров'ячка і мирного неба".
- "Щасливої долі, мирного неба, міцного здоров'я і Божої ласки!!!!"
Що відомо про вагітність Анни Сагайдачної
- Нагадаємо, що в грудні зірка серіалу "Кріпосна" вдруге стала мамою. В Анни також є син Тимур, якого вона народила у шлюбі з Євгеном Третяком. Про розлучення акторка оголосила у червні цього року.
- Згодом Сагайдачна розсекретила, що народила дівчинку. Раніше жінка також ділилася, що пологи були природними та парними. Наразі акторка не розповіла, як назвала новонароджену донечку.