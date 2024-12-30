Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Сагайдачної. Зірка серіалу "Кріпосна" зробила схожі фото з хлопчиком та дівчинкою й опублікувала у профілі колаж.

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Мама завжди казала: "Ти ніколи не зрозумієш, як сильно я тебе люблю, поки не станеш матір'ю". Тепер я розумію. Дійсно розумію. Синочок та донечка,

– підписала допис акторка.

Під дописом шанувальники Сагайдачної залишають приємні коментарі.

"Як я розумію ці слова!!! Твій світ назавжди міняється, коли ти в один момент береш свою крихітку на руки й пригортаєш до себе".

Анно, ви така приємна, хороша людина. Щастя вам під мирним небом, і хочу вам сказати, що у моїх бабусі й дідуся було прізвище Сагайдачна. Уявляєте? Може ви моя рідня далека?"

"Дуже гарно, і така міць в одному фото".

"Ви просто супер. Неймовірні. Щастя вам, здоров'ячка і мирного неба".

"Щасливої долі, мирного неба, міцного здоров'я і Божої ласки!!!!"

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