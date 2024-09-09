Вона вже розповіла, чи вдалося знайти злочинців. Крім того, детальніше поділилася про сам інцидент.

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Так, виявилося, в Анни вкрали навушники AirPods. Ймовірно, це зробив хтось з туристів.

Спочатку людина слухає музику в метрі від моєї кімнати поблизу басейну. Згодом він в аеропорту слухаю якусь Ріанну й насолоджується сонечком, не підозрюючи, що я за ним слідкую. Я просто не розумію, як можна було взяти мої AirPods й зараз кудись їхати. Неприємно, але, як каже моя бабуся, краще грошима. Тож, я роблю йогу уяви та розтягую свій фінансовий потік і обмеження в моїй голові,

– зазначила виконавиця.

Анна Трінчер розповіла про те, як її обікрали за кордоном / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Зауважимо, українські знаменитості все частіше стають жертвами шахраїв. Так, раніше з карточки Володимира Дантеса невідомі намагалися зняти понад 100 тисяч гривень. Інцидент стався, коли співак та його колега Олексій Дурнєв перебували на гастролях у Польщі. Під час поїздки у Дантеса зламався телефон, тому він його викинув. Однак згодом пристрій хтось знайшов і відновив доступ до рахунків Володимира, здійснивши несанкціоновані покупки в Барселоні. У відповідь на шахрайські дії артист подав позов до суду. Через три місяці після цього йому успішно повернули вкрадені кошти.