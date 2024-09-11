Антон тоді пожартував, що мріє, аби "Вар'яти шоу" закрилися, тому голосував за Притулу на місцевих виборах. Тоді Сергій нормально відреагував, однак після цього чоловіки не бачились.

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Через деякий час Сергій Притула написав Антонові Тимошенку та запропонував запустити спільний подкаст. Засновник "Фонду Притули" хотів говорити про важливі моменти та про життя. Гуморист поцікавився, чи не може співпрацювати з волонтером його колега – Василь Байдак. Однак команда була за кандидатуру Тимошенка.

Я не був впевнений, що щось з цього вийде. Бо ми, очевидно, трохи різні персонажі,

– розповів Антон.

Антон Тимошенко розповів про співпрацю з Сергієм Притулою: дивіться інтерв'ю онлайн

Антон Тимошенко про подкаст з Сергієм Притулою

Гуморист зауважив, що буває складно наповнити подкаст чимось смішним та цікавим. Тому він іноді задумується про те, хто це буде дивитися. Антон також поділився, що Сергій як голова Фонду має певні обмеження, тому контролює свої висловлювання, а Тимошенко навпаки може говорити все, що думає.

У нас, наприклад, були скандальні моменти з блогерами, які трошки розліталися, де я починав ставати агресивнішим і бачив, що Сергій також починає заводитись, і йому ще важче стримуватися,

– розповів Тимошенко.

Антон Тимошенко каже, що хотів би, аби на подкасті була легша, вільніша атмосфера, але не легковажна, адже у Притули серйозна репутація. Стендап-комік привів у приклад Барака і Мішель Обаму, які раніше могли пожартувати чи зробити щось смішне, коли були Президентом і Першою леді США.