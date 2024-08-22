Виконавиця родом з Одеси. Навчалась у швейному коледжі, тоді ж навіть стала бек-вокалісткою в одному з попгуртів. Потім змінила декілька робіт і зупинилась у магазині одягу на посаді старшого касира. Мало хто пам'ятає, що Аїда двічі приходила на "Х-Фактор", а одного разу її навіть запідозрили у використанні фонограми. Де сьогодні живе співачка й чим вона займається, читайте в матеріалі Show 24.

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Перемога в "Х-факторі" та сольна кар'єра

Аїда брала участь у другому сезоні шоу. Вона пройшла в тренувальний табір, але там провалилась із виступом у "трійці" й вибула з проєкту. Додамо, що під час кастингу Ігор Кондратюк і репер-зрадник Серьога запідозрили дівчину у використанні фонограми, бо її голос звучав надто "чисто". Тоді Ніколайчук вирішила заспівати сольно, щоб розвіяти всі сумніви.

Аїда Ніколайчук – Колискова: дивіться відео онлайн

Однак після першої невдачі на шоу виконавиця не здалась. Вона прийшла на 3 сезон "Х-Фактора онлайн" та стала переможницею. Це гарантувало дівчині місце в тренувальному таборі. Там вона стала підопічною Ігоря Кондратюка та здобула перемогу в суперфіналі.

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У 2013 році співачка підписала контракт із Sony Music і презентувала перший сингл "На твоей планете". Того ж року вона виступила з першим сольним концертом у рідній Одесі. Аїда пробувала власні сили в Нацвідборі на пісенний конкурс Євробачення, але у фінал так і не пройшла.

Що цікаво, майже одразу після перемоги в "Х-Факторі" виконавицю номінували в щорічній музичній премії YUNA-2013 у категорії "Відкриття року".

За рік Ніколайчук розірвала контракт із Sony Music та почала працювати з новою командою. У 2016 році виконавиця знову спробувала себе у Нацвідборі до Євробачення.

Пізніше вона навіть взяла участь у співочому конкурсі в Японії, де всіх вразила своїм талантом. Як відомо, співачка брала перерву у творчій діяльності, але сьогодні знову повернулась до музики.

Особисте життя

Від першого шлюбу Аїда виховує сина. Як відомо, хлопець живе й навчається в Україні.

Пізніше співачка вийшла заміж за білоруського мотогонника Микиту Подольського, який на 12 років молодший від Аїди. Цей шлюб протривав усього лиш декілька років, спільних дітей у пари немає.

Нещодавно мережу сколихнула новина, що Ніколайчук вийшла заміж утретє. Її обранцем став голлівудський каскадер Даніело Лосісеро. Пара одружилась у США. Аїда й Даніело вирішили відсвяткувати щасливу подію в колі найближчих.

Аїда Ніколайчук вийшла заміж за Даніела Лосісеро / Скриншот з інстраграм-сторіс

Де зараз і чим займається Аїда Ніколайчук

Співачка виїхала жити до Штатів. Час від часу виконавиця випускає нові пісні, які збирають чимало прослуховувань і переглядів на ютубі. Зазначимо, що жінка виступає під сценічним ім'ям AIDA. Крайня музична робота Аїди вийшла рік тому.

AIDA – Ніколи не здамося: дивіться відео онлайн

Чи планує повертатись Ніколайчук до України наразі невідомо. Можливо, в майбутньому українській публіці вдасться побачити співачку на рідній сцені.