Відеозвернення Ді Снайдера з'явилося у телеграм-каналі United24. На початку ролика чоловік заспівав трек Twisted Sister, який називається We’re Not Gonna Take It.

Ді Снайдер зізнався, що його дід Міша Полотник родом з України та відчув на собі російський вплив. Так, вокаліст гурт Twisted Sister заявив, що у нього немає ніякої любові до Росії, яка розпочала криваву війну.

Але я відчуваю багато любові до України. Мій дідусь жив там, у пригнобленій країні. Вони здобули свободу, нарешті, повернули її, і тепер росіяни знову намагаються її забрати. Ні, ми цього не допустимо. Ми цього не потерпимо,

– поділився Снайдер.

Ді Снайдер наголосив на тому, аби люди не забували про війну в Україні. Він зазначив, що зараз українці борються за свою свободу, тому світ має нас підтримувати. Зокрема, через ініціативу United24.

Не забувайте, боротьба триває. Це не тільки боротьба за Україну, це боротьба за свободу для всіх. Ніколи не терпіть це, ніколи не здавайтеся, ніколи не припиняйте боротися. Будьте з Україною,

– заявив вокаліст Twisted Sister.

