У кліпі також можна помітити українського танцівника Дмитра Жука. Він став відомий після участі у шоу "Танці з зірками". Згодом чоловік почав танцювати у колективі Тіни Кароль, з якою йому навіть приписували роман.
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Ще один українець був дотичний до створення кліпу. Зокрема, над хореографією працював Костянтин Коваль, який допомагав створювати багато популярних українських шоу.
Відомо, що російський гурт "Аигел", з яким Dakooka заколабилася, написав трек до пропагандистського серіалу "Слово пацана". У ньому показана Росія у "всій своїй красі". Варто зазначити, що солістка гурту Айгель Гайсина – татарка, яка проживає у Німеччині. Попри це, жінка заявляла, що Росія – це ще одна її частина.
Реакція Dakooka на скандал з російським гуртом
Днями видання "Факти" звернулося до Dakooka, аби запитати про її фіт з російським гуртом "Аигел". Співачка повідомила, що з російських артистів вона співпрацює лише з цим колективом. Артистка заявила, що гурт є "не рекомендованим" у Росії. Його учасники проти війни в Україні та проживають у Берліні.
Людям достатньо того, що я випустила пісню з російським гуртом. І ніхто не дивиться глибше. Люди завжди будуть мене хейтити, що б я не зробила. Я вже це проходила,
– поділилася Dakooka.
Dakooka зізналася, що розуміла якими будуть наслідки після колаборації з російським гуртом. Вона запевнила, що проти війни та не толерує росіян, однак дівчина також проти, щоб будь-де страждали мирні жителі. Судячи з такої відповіді, співачка займає позицію голуба миру, як і деякі інші українські знаменитості.
Зауважимо, що танцівник Дмитро Жук скандал ніяк не коментує.
Хто така співачка Dakooka
- Хоч співачка Dakooka родом з Чернівців, але переважно записує російськомовні треки. За це її часто критикують. Артистка колись ділилася, що виросла у російськомовній родині, навіть бабуся співала колискові російською. Тому дівчина вважає цю мову своєю улюбленою.
- Коли з'явилися квоти на україномовну музику, Dakooka негативно відреагувала на таке нововведення. Зокрема, співачка заявила, що її примушують писати пісні українською мовою.
- За свою кар'єру Dakooka давала багато концертів у Росії. Її виступи в українських містах навіть скасовували через це, оскільки тоді вже тривала війна на Донбасі.
- У 2022 році співачка потрапила у черговий скандал. Річ у тім, що вона перемогла в одній з номінацій на премії Yuna. Тоді українці висловили своє незадоволення. Люди заявляли, що Dakooka, яка замовчує повномасштабне вторгнення та довгий час виступала у Росії, не заслуговує на перемогу.