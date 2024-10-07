У мережі спливло архівне відео з вечірнього шоу "Jimmy Kimmel Live!" 2011 року, пише Page Six. Тоді до ведучого завітав одіозний музичний магнат P. Diddy разом із Джастіном Бібером, якому на той час було 16 років.

Цікаво Найбрудніший скандал Голлівуду: 50 Cent готує приголомшливий серіал про Diddy на Netflix

Джиммі Кіммел розпитував Шона Комбса та Джастіна Бібера про їхню дружбу та співпрацю. P. Diddy хвалив юнака та називав його "хорошою людиною". І додавав, що музична індустрія – це "міцна родина", де багато хто готовий захистити Бібера.

"Ми стали друзями дивним чином. Він не боїться мені дзвонити й просити поради. Крім його таланту, він один із найкращих дітей, яких ви могли знати", – розповідав P. Diddy.

Джиммі Кіммел пожартував про те, що P. Diddy міг би купити молодому артисту автомобіль. Джастін Бібер зауважив, що продюсер справді купив йому Lamborghini, але він ще не встиг його отримати. Шон Комбс різко глянув і відповів хлопцю, попередивши його, що не варто говорити на телебаченні, чим вони займаються.

У нього був Lamborghini день або два, і він мав доступ до будинку. Він знає, що краще не говорити про речі, які він робить зі старшим братом Паффом (Puff Daddy – ще один псевдонім Комбса, – Show 24) на національному телебаченні. Це не для всіх. Де ми проводимо час і що ми робимо, ми не можемо розкрити, але це точно мрія 15-річної дівчини,

– сказав тоді репер.

Архівне відео з Бібером та Дідді: дивіться онлайн

Зараз це відео та слова P. Diddy звучать тривожно на тлі його арешту та скандалу. Ймовірно, репер мав на увазі, що Бібер має мовчати про "білі вечірки" й те, що там відбувалось.

Також у мережі пригадали архівне відео, де 15-річний Джастін Бібер стоїть у компанії Шона, поки той розповідає, що вони "тусуватимуться 48 годин поспіль". Залишається лише припускати, що насправді могло відбуватись за лаштунками.

Нагадаємо, Шона Кобмса звинуватили у рекеті, секс-торгівлі, насильстві. Йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.