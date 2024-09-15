Радісною новиною дружина Віктора Павліка поділилась в інстаграм-сторіз. Тепер сім'я музиканта житиме в значно просторішій орендованій квартирі в Києві.

До слова Дружина Віктора Павліка розсекретила, чи є в її 3-річного сина спадкове захворювання

Катерина Репяхова вже похвалилась кадрами з нового дому, щоправда, наразі там немає меблів. Тут у її сина Михайлика буде окрема кімната – про це блогерка мріяла найбільше. Вона показала, який вигляд має вітальня, кухня. Зіркові батьки також облаштують для сина ігрову зону.

Ми переїхали в нову квартиру. Я про це дуже мріяла. Частково покажу квартиру. Перше, про що я мріяла і чому дуже сильно рада, це тому, що в Михасика буде тепер своя власна кімната. Тут ми все облаштуємо. Нехай це буде до, а потім буде після,

– розповіла блогерка.

Катерина Репяхова показала нову квартиру: відео

Скільки заробляє дружина Віктора Павліка

Катерина Репяхова заробляє на своєму блозі в інстаграмі, де розповідає про своє життя, розвиток сина та успіхи чоловіка Віктора Павліка. Минулого року вона зізнавалась, що заробляє у місяць близько 7 тисяч доларів.

Також у блогерки є магазин дитячого одягу й косметики, вона навчає інших створювати й вести блоги, а ще працює концертним директором чоловіка – Віктора Павліка.