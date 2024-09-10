Герман Нєнов зізнався, що рідко відвідує світські заходи, до того ж не любить висловлюватися про роботу його колег. Але шоу Klavdia Petrivna у "Палаці спорту" він оцінив позитивно.

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Режисер зауважив, що українським зіркам доводилось пройти чималий шлях до виступу у "Палаці спорту" – 10 років праці, "Жовтневий палац", Палац "Україна". Тоді як Klavdia Petrivna одразу зібрала два великі майданчики.

Рік тому ніхто не знав, хто така Klavdia Petrivna. А вже зараз вона збирає два "Палаци Спорту". Це величезний плюс й одночасно величезна відповідальність. Я не коментую постановки інших колег. Але в тих умовах, у яких ми зараз живемо, те, що проходять такі події – величезний плюс. Індустрія повинна жити, розвиватися,

– висловився Герман Нєнов.

Klavdia Petrivna зібрала два "Палаци спорту"

Українська співачка виступила у Києві 30 та 31 серпня та вперше зняла маску. На її концерти завітали інші артисти – Артем Пивоваров, Маша Кондратенко, OSTY. Під час заходу вона не забула згадати про війну: показала плакати "Нас знищують. Кричіть про Глухів" та Free Azov.

За оцінкою Forbes, Klavdia Petrivna заробила близько 10 мільйонів гривень.

Після масштабних концертів у мережі довго обговорювали перші сольні виступи Klavdia Petrivna. Хтось захейтив виконавицю, інші ж висловили їй підтримку.