Після вильоту з проєкту Віточка здивувала заявою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Threads дівчини.

Віточка Зварич пораділа, що їй не довелось цілуватись з Тарасом Цимбалюком.

Хух, зате не довелось сос*тись з Цимбалюком,

– написала майбутня етнологиня.

Думки користувачів щодо слів Віточки розділились. Одні посміялись, а інші вважають заяву дівчини доволі грубою. До того ж люди не розуміють, навіщо Зварич йшла на проєкт, якщо не хотіла зближуватись з Цимбалюком.

"Сутність дівчат проявляється після того, як не отримали троянду".

"То навіщо ти йшла на це шоу тоді?"

"Токсичності на шоу стало менше, коли ви його покинули. Просувати українське – це добре, але треба ще навчитись бути людиною".

"Нах*р ти туди тоді прийшла? Не розуміла, що сос*тись треба буде?"

"Прийшла, пропіарилася, все заср*ла. Зате "Віточка-квіточка".

Згодом Віточка заявила, що її слова були іронією.

Зварич також прокоментувала виліт з проєкту "Холостяк". В інстаграмі майбутня етнологиня написала, що участь у реаліті-шоу була цікавим досвідом і унікальною пригодою, хоч вона тривала недовго.

Дякую всім, хто підтримував та розумів, для чого я зважилась на цю всю історію. Мені своє робити: час активно вриватись у збори, тішити вас красивим і пізнавальним контентом, старатися продовжувати вас дивувати, здобувати фах етнологині, працювати, лікуватись і просто жити щасливе життя, приносячи користь там, де я потрібна,

– зазначила Віточка.

Дівчина впевнена, що її "чекає щось значно краще, ніж Тарас Цимбалюк".

