Після коментарів про так звану "пропаганду" чи "просування" жіночої мобілізації колишня дружина Володимира Остапчука вийшла в інстаграм-сторіз та прокоментувала хейт у її бік. Вона була здивована тим, що її щоразу у чомусь звинувачують.

Цікаво Я в а*уї, – ексдружина Остапчука у військовій формі розповіла, як проходила КМБ

Христина Горняк закликала відписатися від її блогу тих, кому не подобається за нею слідкувати. Тим людям, які поділяють її позицію, блогерка подякувала.

"Ті, хто адекватні, розуміють, для чого це зроблено, чому це показується і чому це повинно бути в інфопросторі. А також чому це бажано пройти: курс молодого бійця, курс тактичної медицини для кожної дівчинки. Дякую, що ви це розумієте", – сказала Христина.

Горняк також отримала коментар, начебто її фото у військовій формі – "показуха" і "неповага до військових".

Щодо поваги до військових – взагалі повний абсурд. Я дуже вдячна, що у мене є друзі військові і їх стає все більше і більше. Це неймовірні люди і їхній коментар абсолютно не такий. Тому це вільні люди, які таке пишуть або боти, або мені дивно, що у вас в голові,

– різко відповіла блогерка.

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Нагадаємо, Христина Горняк пройшла курс молодого бійця, що тривав три дні. Учасниці курсу вчилися стріляти, вивчали тактичну медицину, жили в умовах, що максимально наближені до військових реалій. Блогерка закликала хоча б раз кожному пройти такі курси, щоб "знати по-справжньому, який ресурс і потенціал є всередині вас".