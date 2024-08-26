Раніше Віталій заявляв, що продовжує віддавати частину військової зарплати продюсеру. Співак ділився, що колись ледь не залишився без копійки на фронті через Кондратюка.

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За словами Ігоря, виконавець винен йому ще 1 мільйон 300 тисяч гривень. Кондратюк запевнив, що в липні не отримав кошти від Віталія, оскільки військовий був у відпустці. Водночас продюсер додав, що зазвичай не слідкує за щомісячними надходженнями від артиста. Попри конфлікт і борг, Ігор все ж вдячний Віталію за одну річ.

За науку, яку він мені надав. Наука, яка називається, що продюсер повинен юридично так себе обставити, щоб жоден його підопічний не міг нічого зробити, щоб потім ще багато років на тебе оце л*йно лилося,

– підсумував Кондратюк.

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Нагадаємо, у 2002 році Віталій після перемоги в шоу "Шанс" почав співпрацю з Ігорем, яка тривала дев'ять років. Згодом Козловський розриває контракт з продюсером і позбувається прав на виконання пісень власного репертуару. Однак, Віталій всупереч забороні ще деякий час продовжував співати свої хіти, такі як "Шекспір", "Пінаколада", "Небо плаче". Дізнавшись про це, Кондратюк звинуватив експідопічного в порушенні авторського права і подав на нього в суд. За результатами справи співак має виплатити експродюсеру чималу суму коштів.