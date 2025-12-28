З Оленою Мандзюк, MONATIK, Лесею Нікітюк та іншими: найцікавіші інтерв'ю 2025 року

-

2025 рік був багатим на інфоприводи, тож ми провели десятки розмов з відомими людьми, яких обожнює публіка. Серед наших респондентів були блогерка Олена Мандзюк, учасник Нацвідбору на Євробачення-2026 KHAYAT, а також багато інших. Усі ці розмови зібрали далі у підсумках 24 Каналу.

Про концерти з серії "IV", рекорд Пивоварова, батьківство та "Танці з зірками": інтерв'ю з MONATIK

"Пам'ятаю, як приблизно сім років тому готував свій перший Палац спорту. Це було неймовірно складно для українського артиста: потрібно було вигадувати креативне промо, робити яскраві запрошення, створювати концептуальну афішу, підходити нестандартно до кожної деталі. Це справді вимагало величезних зусиль. Тому я щиро радію, що сьогодні наші артисти мають можливість збирати цей майданчик, і що вони дарують людям хороший настрій. Це дуже потрібно".



Інтерв'ю з MONATIK / Колаж 24 Каналу

Про материнство, "Хто зверху", роботу з Дантесом: інтерв'ю з Лесею Нікітюк

"Я людина легка, тому в мене все легко. Вдало поєднала материнство зі зйомками, хоч і хвилювалася щодо цього. Але Господь дав моїй мамі здоров'я і сил. Тож матуся, богиня нашої сім'ї, з великою радістю і за 200 гривень на годину погодилася посидіти з онуком. Жартую! Мама Кет дуже допомогла. А потім до нас ще доєдналася невістка, і вони вдвох чудово провели час із нашим сином, поки я працювала. Під час зйомок труднощів не було. Крім Дантеса та зціджування молока (сміється – Show 24)".



Інтерв'ю з Лесею Нікітюк / Колаж 24 Каналу

Про роботу з Лесею Нікітюк, "Хто зверху", порівняння з Притулою: інтерв'ю з Володимиром Дантесом

"Поза однією роботою у мене починається купа іншої роботи. Наприклад, займаюся дубляжем фільмів, що дуже люблю. Також, звісно, пишу тексти пісень, працюю над музикою в студії. Готуюся до концертів, знімаю рекламу. Постійно намагаюся знайти час для таких простих речей як прогулянка з собакою чи приготування їжі. Коли вдається, зустрічаюся з друзями, іноді просто відпочиваю вдома. Адже робота – це добре, але відновлення не менш важливе. Загалом, мені дуже подобається бути постійно в русі, відкривати для себе щось нове та розвиватися як особистість".



Інтерв'ю з Володимиром Дантесом / Колаж 24 Каналу

Про кримінальне провадження, Алхім, погрози, хейт і особисте життя: інтерв'ю з Оленою Мандзюк

"Зараз інші блогери з проукраїнською позицією не те що будуть боятися захищати або прославляти Україну, говорити українською, вони взагалі сховаються. Тому що ти виступаєш за українське – на тебе відкривають кримінальне провадження. Ти говориш про те, що українська – це важливо, – тебе хочуть вбити й закопати десь. Це страшно. В Україні любити Україну і щось робити для неї зараз небезпечно".



Інтерв'ю з Оленою Мандзюк / Колаж 24 Каналу

Про сольну кар'єру, Євробачення та стосунки з Тамерланом: відверте інтерв'ю з Alena Omargalieva

"Я думаю, що штучний інтелект може нас "з'їсти", якщо ми не будемо щось робити. Але все одно, ШІ не зможе зробити так, як людина. Для мене це теж виклик. Хочеться писати такі пісні, щоб вони були популярніші за ШІ. Не хочу боротися з комп'ютером, а просто робити свою музику. Зрештою, на сцену виходить справжній артист. Для мене це головне".



Інтерв'ю з Alena Omargalieva / Колаж 24 Каналу

Про стендап і феномен "Медичних історій": інтерв'ю з коміками Мартинюком і Вахничем

"Важливо бути щирим, чесним перед собою і глядачем у залі та по той бік камер".



Інтерв'ю з Мартинюком і Вахничем / Колаж 24 Каналу

Про стосунки з чоловіком-воїном, нову квартиру та музику: відверте інтерв'ю з Наталкою Карпою

"Мені здається, рух до цілей – моменти щастя, які ми проживаємо. Можливо, навіть того не розуміючи".



Інтерв'ю з Наталкою Карпою / Колаж 24 Каналу

Після розлучення я зупинилася, – Анна Трінчер про "Півонії", концерт у Палаці спорту й акторство

"Коли ти вкладаєш у музику справжні емоції, вона починає жити своїм життям. І я страшенно ціную, що мої слухачі це відчувають, що вони вловлюють цей імпульс і повертають його назад – своєю підтримкою, відео, словами, любов'ю. Це наша взаємність. І вона є найбільшою цінністю".



Інтерв'ю з Анною Трінчер / Колаж 24 Каналу

Концерт у Палаці спорту та робота з чоловіком: інтерв'ю з Сашею Ганапольською з Tember Blanche

"Наша історія почалася з роботи: я підійшла до Влада, коли він грав, і попросила заспівати. Тому спочатку наші стосунки були лише робочими. Але музика – це така інтимна річ, що коли ви сходитесь, то все одно виникає якась близькість. Так ми й почали зустрічатися. Мені здається, що творчість – це навпаки те, що нас тримає. І ми дуже різні в робочих підходах. Влад більше емоційний, а в мене постійно багато ідей, планів".



Інтерв'ю з Сашею Ганапольською / Колаж 24 Каналу

Люди бояться говорити, – щире інтерв'ю з Lida Lee про "Хентай", участь в "Холостяку" і творчість

"Я нещодавно втратила мікрофон на сцені, він просто вилетів з моєї стійки. І це було вперше. Я настільки була в пісні, що навіть не помітила, як він упав, аж потім обертаюся – а мікрофона немає. Лежить в стороні. Факапи – це про мене. І не тільки на сцені. От, наприклад, на "Коханні на виживання" мене вкусила миша. Ми хвилювались, що вона може бути хворою, я навіть пила таблетки від сказу. Я – буквально ходячий інцидент (сміється – Show 24)".



Інтерв'ю з Lida Lee / Колаж 24 Каналу

Самотність дає великий ресурс, – інтерв'ю з KHAYAT про Нацвідбір, шоу "Холостяк", особисте життя

"Я не думаю, що Нацвідбір особливо сформував мене як артиста. Він більше повпливав на мою стресостійкість і на розуміння своїх кордонів. Тобто, наприклад, на останньому Нацвідборі я зрозумів, що можу виходити з зони комфорту. Те, що я робив зазвичай, просто стабільно співав, це не зовсім мені вже цікаво. Тому в цьому плані, напевно, більше впливу".



Інтерв'ю з KHAYAT / Колаж 24 Каналу

Гроші – не головне, – інтерв'ю з DREVO про трек "Смарагдове небо", фіт з Усиком і Нацвідбір

"Гроші – не головне, коли хочеш чогось досягнути в житті й, зокрема, в музиці".



Інтерв'ю з DREVO / Колаж 24 Каналу

Про творчість під час війни, материнство та Євробачення: щира розмова зі Світланою Тарабаровою

"Материнство – це постійні емоційні гойдалки. В одну мить ти втомлена і готова спалахнути від будь-якої причини, а за хвилину маленьке диво притиснеться до тебе і скаже "мама" – і ти одразу найщасливіша людина у світі".



Інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою / Колаж 24 Каналу

Справжня краса – це не тільки зовнішність, – щире інтерв'ю з "Міс Україною" Марією Мельниченко

"Я щиро вірю, що кожна дівчина має право вирішувати, як виглядати. Якщо їй хочеться щось змінити – чудово. Якщо ні – це теж прекрасно. Головне, щоб ці рішення були з любові до себе, а не через тиск чи бажання відповідати чужим очікуванням".



Інтерв'ю з Марією Мельниченко / Колаж 24 Каналу

Я не приймала себе, – інтерв'ю з зіркою тіктоку Мією Рамарі про РХП, караоке та перший сольник

"Якщо це робота інтелектуальна, де ти маєш щось зіграти чи записати, то ти ж ніби нічого не робиш. Ти ж просто наспівуєш собі. За що тобі платити гроші? Коли ця думка почне змінюватись? Коли люди почнуть думати, що це також праця. Що це важко здобувається роками. Що люди вчаться цього. Що це не падає з неба. Я не вірю в слово талант, тобто я вірю, що талант – це набуття. Не буває такого, що хтось народжується з музикальним слухом. Моцарт і все – на ньому закінчується цей список. Коли почнуть цінувати інтелектуальну роботу, тоді, на мою думку, заробіток в Україні буде кращим".



Інтерв'ю з Мією Рамарі / Колаж 24 Каналу

"Головне – вчасно свідомо прокинутися": інтерв'ю з Олександром Хоменком – лідером проєкту МУР

"Я можу уявити, як, живучи в Києві, можна не розуміти, чому українська література крута. Чому цим можна не цікавитись, коли молодий. Чому все ще, бл*ть, можна слухати російську музику. Головне – вчасно свідомо прокинутися".



Інтерв'ю з Олександром Хоменком / Колаж 24 Каналу

Про образ Володьки, "VIP Тернопіль" та кохану: інтерв'ю з коміком Тарасом Стадницьким

"Зараз мене найбільше тішить, що в нас розвивається різноплановий гумор: і стендап, і ютуб-шоу, і формати тіктока. Деколи самі українці задають певні тренди. Як країна ми дуже довго жили в російськомовному середовищі. Якщо раніше в нас не було україномовного формату, то люди зазвичай шукали те, що їм подобається іноземною мовою, здебільшого російською. Тож круто, що зараз активно розвивається український гумор. Що більшу площину ми заповнимо українськими форматами, то краще для нас".



Інтерв'ю з Тарасом Стадницьким / Колаж 24 Каналу

Євробачення – це музичні Олімпійські ігри, – інтерв'ю з креативним продюсером Нацвідбору 2025

"Євробачення – це музичні Олімпійські ігри. Це найбільший культурний майданчик, платформа для трансляції нашої ідентичності, креативної індустрії, наративів та правди про те, що відбувається в Україні через російську агресію".



Інтерв'ю з Германом Нєновим / Колаж 24 Каналу

Ми програли пропаганду у світі, – інтерв'ю з Дар'єю Коломієць про поїздки в США та культуру

"Я б сказала, ми програли пропаганду у світі, в нас немає достатньо сильних інституцій в цьому. Те, що я бачу з культурної дипломатії або адвокації України – це все поодинокі активістські, волонтерські проєкти, які відбуваються і розвиваються, і саме вони часто стають найбільш видимими за кордоном".



Інтерв'ю з Дар'єю Коломієць / Колаж 24 Каналу