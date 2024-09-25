Зараз Фіма Константиновський – ведучий шоу "Поле" на Новому каналі. Для "Інтерв'ю24" телеведучий розповів, яким був його волонтерський шлях та чи спілкується він з колегами-військовими. Фіма поділився думками про розвиток телебачення та гумору в Україні. Ведучий також зізнався, чому вирішив розкрити свою кохану та що думає про усиновлення дитини.

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Найважливіше – допомога іншим, – Фіма Константиновський про волонтерство і друзів-військових

Під час війни ви не лише телеведучий, ведучий івентів, а й волонтер, громадський діяч. Значну частину свого часу приділяєте допомозі ЗСУ. Як ви самі себе асоціюєте зараз? Що у вашій діяльності особисто для вас є найважливішим?

Зараз найважливіше для мене – допомога іншим. Тому, звісно, волонтерство на першому місці. Це незмінно з перших днів великої війни. Спочатку опікувався дітьми-переселенцями, бо більшість українців зосередилася на закритті потреб військових. Згодом, коли допомоги поменшало, почав займатися зборами коштів саме для захисників.

Майже рік тому створив телеграм-канал "Збір закритий", у якому намагаюся акумулювати гроші щодня, нагадуючи підписникам, що війна ще не завершилася. А до дітей у дніпровському шелтері, яким опікуюсь з березня 2022 року, регулярно приїжджаю. Ще на Новий 2023 рік я повернувся до Києва з рідного Дніпра. Тому відвідую діток у шелтері раз чи двічі на місяць. Одразу лечу до них, коли з'являється "віконце" в роботі.



Фіма з дітьми з шелтера / Фото пресслужби

З ким з колег, які зараз служать, найбільше спілкуєтесь?

Думаю, з колегами-військовими спілкуюся не так часто, як з раніше незнайомими військовими, які принаймні за спеціальністю не з творчої сфери. Насамперед підтримую зв'язок з тими, кому колись допомагав закривати збори. Після чого ми лишилися в добрих стосунках та почали чи не щодня переписуватися, коли є така змога. Адже інколи важливо не так закрити збір, як просто запитати: "Як ти зараз?" і розвантажити голову.



Фіма Константиновський з військовим Сашею / Фото пресслужби

Війна змінила все, – Константиновський про телебачення і стендап

Звісно, що повномасштабна війна змінила всіх, тут нічого обговорювати. А як війна змінила телевізійний бізнес?

Повномасштабна війна змінила абсолютно все. Зокрема й перелік тих, хто тепер на перших шпальтах. Я вважаю, що стало значно важливіше не те, де працює людина, а чим займається задля користі країні. Свідомість вийшла на перший план, тому і список відомих українців оновився.

Якщо говорити саме про телевізійний бізнес, то з великою війною для мене відкрився час можливостей. Тим паче вже не всі ведучі, які були популярними до повномасштабної війни, ведуть кожне шоу. І не всі відомі співаки та співачки, яких раніше запрошували скрізь, виступають на кожному заході.



Фіма Константиновський – телеведучий / Фото пресслужби

Нещодавно в інтерв'ю з Дмитром Носовим почули фразу, що "Квартал", "Дизель Шоу" вже пережили свій пік популярності. Натомість з'являється багато стендаперів, ютуб-проєктів. Як ви вважаєте, хто зараз займає першу нішу в гумористичній сфері в Україні?

На мою думку, ці проєкти пережили пік популярності вже давно. Я ніколи їх не дивився. Можливо, колись вони були актуальними, але точно не смішними, як на мене. Але їхня цільова аудиторія продовжує дивитися ці проєкти. На превеликий жаль. А якщо хочете глянути найкращі гумористичні шоу зараз – вам в YouTube.

Я – заангажована людина, бо є резидентом найкращого YouTube-каналу Stadium Family. На жаль, у нас поки що не така велика кількість підписників. Але нам трохи більше як рік, тому все попереду. А мені самому ще дуже подобаються проєкти "Ветеранів космічних військ" і "Леви на Джипі". Їх ведуть мої друзі й товариші, тому з задоволенням дивлюся.

Неможливо змусити, – про українізацію та свідомих зірок

Зараз в українському інформаційному просторі з'являється все більше україномовного контенту, однак на вулицях наших міст продовжує лунати російська мова, українці продовжують споживати російський контент. Якою є ваша позиція щодо українізації? Ви за лагідну чи примусову українізацію, обґрунтуйте.

Я вважаю, що треба створювати умови, в яких потрібно спілкуватися українською. Це важливо. Неможливо змусити, це так не працює. У мене така позиція: якщо за два з половиною роки нічого в головах не змінилося, і хтось продовжує говорити російською, то тут нічого не вдієш.

Я втомився з цим боротися, адже багато що залежить від оточення, в якому живеш. Ви можете не приймати цей факт, але насамперед має змінитися суспільство, аби той чи інший перейшов на українську. Змушувати не має сенсу.

В одному з нещодавніх інтерв'ю ви зазначили, що людям важливо, щоб ті зірки, які співають, проводять якісь події, були свідомими. Кого з сучасних зірок ви можете назвати свідомими? Хто вас приємно вражає?

Для мене справжнім прикладом є ті, хто пішов у військо. А якщо ми кажемо про цивільних, які не зупиняються та допомагають, то це Денис Христов. Завжди про нього розповідаю, бо я його фанат. Те, що він робить, це нереально. Він займається волонтерством майже щодня з початку повномасштабного вторгнення.

Знаю багатьох, хто теж активно волонтерив у перші місяці війни, але потім вони втомились від цього, почали перекладати відповідальність на інших і розганяти зради з такими меседжами: "А ось він нічого не робить, і я нічого не буду". А Денис продовжує ризикувати життям і не збирається зупинятися. Це викликає неймовірну повагу.

Не розумію, навіщо робити з цього таємницю, – про нові стосунки та кохану

Зовсім нещодавно ви розповіли про нові стосунки. Чимало відомих людей воліють тримати особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Чому вирішили розкрити кохану?

Я з тих, хто старається тримати стосунки якомога далі від медійності. Взагалі не вважаю, що веду публічне життя. Та й не скажу, що забагато ділюся про кохану. Хіба загалом. Не розумію, навіщо робити з цього таємницю. Тому чесно кажу, як її звати, чим займається, який у нас крутий собака. А подробиці та особисті моменти точно залишаться між нами.

А коли був на подкасті в Маші Єфросиніної, де говорили про стосунки, то зрозумів, що мені легше розказувати про щось з минулого, ніж про те, що зараз. Хочу, щоб моя половинка залишалася в безпеці. І не збираюся втягувати її в медійність.



Фіма з коханою Лізою / Фото пресслужби

У час війни, відключень світла, постійних обстрілів важливо підтримувати романтику в стосунках, зберігати гармонію, щоб те, що відбувається навколо, не відображалося на емоційному стані парі. Як вам вдається підтримувати здорові стосунки?

Насправді не завжди є час для романтики. Інколи хочеться побути вдома вдвох, лежати на дивані й дивитися серіали. Для нас це вже романтика. Бо зараз у мене дуже щільний робочий графік, якого ніколи не було.

До того ж у Лізи теж мінімум вільного часу: робота, конкур і коні. І ми геть нечасто можемо дозволити собі просто провести цілий день разом. Нещодавно запланували побачення, а потім зрозуміли, що краще залишитися вдома.

Зараз неабияк актуальне питання усиновлення. Чи говорили ви з коханою про таке? І чи особисто ви готові взяти дитину в сім'ю?

Ми не виключаємо усиновлення. Але ще ніколи не обговорювали це предметно. Якщо з часом вирішимо, що готові до цього кроку, тоді сядемо та поговоримо на цю тему.