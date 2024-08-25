Ірина Білик помітила, що на Христину Соловій виливається немало хейту в мережі. Співачка пригадала, що на початку своєї кар'єри теж потерпала від багатьох пліток.

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Мені вона дуже імпонує. Тому що на неї більше ніж на когось вивалюється в інтернеті хейту. А мені такі люди дуже імпонують. Тому що коли я починала на мене дуже багато сипалося різних чуток, пліток. Я і так яскраво жила скажімо, але ще додавали, і це вже був такий повний калейдоскоп. Змішані музика з сексом,

– поділилась артистка.

Ірина Білик зізналась, що чутки навколо її персони лише дратували. Співачка назвала Христину Соловій "молодцем" та "гарною ученицею".

Нагадаємо, на концерт Ірини Білик, що відбувся наприкінці липня, завітала Христина Соловій. Разом артистки виконали пісню "А я пливу" Ірини Білик з альбому "Фарби" 1997 року.