Зі святом Її Високість вже привітали рідні. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінки членів королівської родини.

До теми Кейт Міддлтон – 43: найцікавіші факти з життя принцеси Уельської, про які ви могли не знати

Так, принц Вільям та його троє дітей виставили допис-привітання зі зворушливим текстом. На чорно-білому фото Кейт Міддлтон постала у білій сорочці, жакеті та джинсах. До свого вбрання вона додала картатий шарф, зробила легкі локони та нюдовий макіяж.

Найнеймовірнішій дружині та матері. Сила, яку ти продемонстрували протягом останнього року, була надзвичайною. Джордж, Шарлотта, Луї і я (принц Вільям – 24 Канал) так пишаємося тобою. З днем ​​народження, Кетрін. Ми тебе любимо,

– зазначили рідні принцеси Уельської.

Король Чарльз III та королева Камілла також привітали Кейт зі святом. На їхній офіційній сторінці в інстаграмі опублікували сторіс. На фото можна побачити усміхнену Кетрін в пальті темно-зеленого кольору та в капелюшку в тон з букетом квітів.

Принцесо Уельська, з днем народження,

– зазначили під світлиною.



Король і королева Великої Британії привітали Кейт Міддлтон з днем народження / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, у березні 2024 року в Кетрі діагностували онкологічне захворювання. Це змусило її пройти курс хімієтерапії та тимчасово призупинити виконання королівських обов'язків. Протягом цього періоду принцеса уникала публічних появ, зосередившись на лікуванні та відновленні. Восени принцеса Уельська повідомила, що завершила курс лікування. Однак додала, що шлях до повного одужання може потребувати додаткового часу. Тепер час від часу Її Високість з'являється на публічних заходах.