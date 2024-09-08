Зірка вирішила розкрити інформацію про колишніх хлопців. З ними Леся зустрічалася у 17 років.

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У соцмережах Нікітюк показала архівне фото, на якому постала в компанії юнака. Дівчина була одягнена в червону футболку, тоді як її коханий теж позував у схожому вбранні. Пара усміхалася в камеру, сидячи біля діджейського обладнання. За словами ведучої, вона тоді зустрічалася з цим хлопцем.



Леся Нікітюк з колишнім хлопцем / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас Леся поділилася ще однією рідкісною світлиною, де позувала вже з іншим ексобранцем. Він теж, як з'ясувалося, був діджеєм.



Леся Нікітюк з колишнім обранцем / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наразі прихильникам залишається лише здогадуватися, чи перебуває у стосунках Нікітюк. Однак, у квітні цього року ведуча зізналася, що має профіль у тіндері. Тому це наштовхнуло користувачів на думку, що Леся активно займається пошуком справжнього кохання.