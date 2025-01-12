Україна ж продовжує втрачати на фронті своїх героїв. Цього тижня, зокрема, стало відомо про загибель переможця 6 сезону "Танцюють всі!" Володимира Ракова. Які ще важливі події сталися, розповість 24 Канал.

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Володимир Раков загинув на фронті

6 січня під час виконання бойового завдання на фронті загинув переможець 6 сезону "Танцюють всі!" Володимир Раков. Хореограф став на захист України після початку повномасштабного вторгнення. Він служив у 2-му стрілецькому батальйоні 24-ї ОМБр імені короля Данила. Українські зірки з болем відреагували на загибель Ракова та написали багато приємних слів про нього у соцмережах. Зокрема, Ольга Фреймут, Monatik та інші.

Зірки втратили свої будинки через пожежі у Лос-Анджелесі

Цього тижня світ спостерігає за подіями у штаті США Каліфорнія. Вже кілька днів у Лос-Анджелесі тривають масштабні лісові пожежі, які зруйнували й елітний район Пасіфік-Палісейдс, де мешкає чимало зірок. Зокрема, загорілися будинки Ентоні Гопкінса, Адама Броуді й Лейтон Містер, Анни Фаріс, Біллі Крістала та інших.

Свій дім у Малібу також втратила американська фотомодель та акторка Періс Гілтон. Разом з родиною вона дивилася телевізор і побачила у новинах, як будинок згорає дотла.

Хоча втрата величезна, я вдячна за те, що моя сім'я і домашні тварини в безпеці. Моє серце і молитви до кожної сім'ї, яка постраждала від цих пожеж. До усіх людей, які втратили свої домівки, спогади та своїх улюблених домашніх тварин. Моя душа болить за тих, хто все ще перебуває у небезпеці або оплакує ще більші втрати. Руйнування неможливо уявити. Знати, що так багато людей сьогодні прокидаються без місця, яке вони називають домом, справді розриває серце,

– написала Періс Гілтон.

Тейлор Свіфт – найкраща артистка XXI століття

Музичне видання Billboard склало рейтинг найкращих артистів XXI століття. Список сформували на основі інформації з чартів альбомів Billboard 200 та пісень Billboard Hot 100 за 24 роки.

Так, найкращою артисткою XXI століття стала американська авторка-виконавиця Тейлор Свіфт. На другому місці опинився репер Дрейк, а на третьому – співачка Ріанна. Повний рейтинг дивіться у матеріалі.

Переможниця "Холостяка-13" дала перше велике інтерв'ю

Переможниця 13 сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь дала перше велике інтерв'ю Славі Дьоміну. Волонтерка, зокрема, розповіла про стосунки з Олександром Тереном, свої заробітки та перший невдалий шлюб.

До того ж після виходу цього інтерв'ю Інна та Олександр публічно посварилися. Військовослужбовця обурила позиція дівчини щодо мовного питання, про що він написав у своєму інстаграмі. Обраниця Терена вважає, що російськомовним українцям складно переходити на українську мову, а також – що їх не потрібно змушувати до цього. Харків'янка заявила, що не розуміє людей, які "гонять на російськомовних".

Інтерв'ю Інни Бєлєнь: дивіться відео онлайн

Згодом Олександр Терен повідомив, що позиція переможниці "Холостяка-13" стала для нього відкриттям. Він наголосив на тому, що не може і не буде толерувати нічого російського.

Я звикла до позиції, що у відносинах ми разом і в радості, і в горі. Якщо я не права, мій чоловік захищає мене перед усіма, а вдома ми можемо спокійно поговорити й розібратися, що пішло не так. Те, що зараз відбулося, коли нашу сварку було винесено на публіку з перевернутою точкою зору, для мене не є нормою,

– зауважила Інна Бєлєнь.

Леся Нікітюк виходить заміж

На початку цього тижня українська телеведуча Леся Нікітюк повідомила, що їй зробили пропозицію. Під час відпустки в Карпатах військовослужбовець Дмитро Бабчук, стосунки з яким жінка розсекретила минулого року, зробив знаменитості пропозицію. У своєму інстаграмі Нікітюк похизувалася розкішною обручкою.

Лесі Нікітюк зробили пропозицію / Фото з інстаграму телеведучої

Василь Вірастюк уп'яте став батьком

Український спортсмен Василь Вірастюк у понеділок, 6 січня, вп'яте став батьком. Так, у нього народився син о 15:55 у пологовому будинку в Чернівцях. Хлопчика назвали Ярославом.

По моїй лінії – п'ятий син. Зріст – 58 см, вага – 3850 грамів. Мама, син і татусь почуваються чудово,

– зазначив Вірастюк.

Василь Вірастюк уп'яте став батьком / Скриншот з інстаграму

Ймовірною, мамою малюка є нова кохана Василя Вірастюка Ірина, з якою він почав стосунки після початку повномасштабного вторгнення. Спортсмен ще має чотирьох синів: Адама, Олега, Олександра і Володимира.