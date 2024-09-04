Разом з нею також у Львові живуть донька Злата та мама. Співачка розповіла про цей важкий ранок та показала, як ховалася від обстрілів.
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Зірка висловила співчуття родинам загиблих та постраждалих.
Сьогодні Львів зазнав важких руйнувань, але найболючіше те, що є жертви й серед них діти. Господи, це шалений біль і якась безвихідь,
– зазначила виконавиця.
Наталка Карпа також розповіла, що зранку її з донькою Златою розбудила мама, яка закликала їх пройти разом в укриття. Саме там вони й почули гучні вибухи.
Доня так мене обійняла, що я давно не відчувала від неї такого страху… під молитву, ми чули такої гучності вибухи, що просто почали плакати мимовільно,
– зізналася артистка.
Також співачка в інстаграм-сторіс показала кадри з укриття, де вони з донькою ховалися від обстрілів, та фото з наслідками руйнувань внаслідок ракетної атаки.
Давно так це серденько не боялося, як цього ранку. Міцно обійнялися і так разом сиділи. Слова відсутні, просто знову продовжується сюр…Світ, агов, невже не бачиш, що відбувається?,
– обурилася зірка.
Наталка Карпа застала ракетний обстріл у Львові / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Зауважимо, наразі рятувальні роботи у Львові завершено. Відомо, що Росія вбила 7 людей, серед них двоє дітей – 7 та 14 років. Водночас загалом внаслідок ракетного обстрілу у Львові постраждало 53 людини.