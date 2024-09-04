Разом з нею також у Львові живуть донька Злата та мама. Співачка розповіла про цей важкий ранок та показала, як ховалася від обстрілів.

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Зірка висловила співчуття родинам загиблих та постраждалих.

Сьогодні Львів зазнав важких руйнувань, але найболючіше те, що є жертви й серед них діти. Господи, це шалений біль і якась безвихідь,

– зазначила виконавиця.

Наталка Карпа також розповіла, що зранку її з донькою Златою розбудила мама, яка закликала їх пройти разом в укриття. Саме там вони й почули гучні вибухи.

Доня так мене обійняла, що я давно не відчувала від неї такого страху… під молитву, ми чули такої гучності вибухи, що просто почали плакати мимовільно,

– зізналася артистка.

Також співачка в інстаграм-сторіс показала кадри з укриття, де вони з донькою ховалися від обстрілів, та фото з наслідками руйнувань внаслідок ракетної атаки.

Давно так це серденько не боялося, як цього ранку. Міцно обійнялися і так разом сиділи. Слова відсутні, просто знову продовжується сюр…Світ, агов, невже не бачиш, що відбувається?,

– обурилася зірка.

Наталка Карпа застала ракетний обстріл у Львові / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Зауважимо, наразі рятувальні роботи у Львові завершено. Відомо, що Росія вбила 7 людей, серед них двоє дітей – 7 та 14 років. Водночас загалом внаслідок ракетного обстрілу у Львові постраждало 53 людини.